von Christiane Sahli

Die Zahl der aus der Ukraine Geflüchteten nimmt ständig zu, auch im Raum St. Blasien sind zahlreiche Flüchtlinge eingetroffen. Einige von ihnen sind dank der Unterstützung von Jannis Belevics in Urberg untergekommen. Sie haben dieser Zeitung von der Situation in ihrem Heimatland und ihrer Flucht berichtet.

Aus Kiew ist der 16-jährige Mischa mit seiner Familie nach Deutschland gekommen. Er hat in der Schule Deutsch gelernt. Fünf Tage lang sei man von Kiew aus zur polnischen Grenze unterwegs gewesen, eine Strecke, für die man sonst nur einen Tag benötige. Für die letzten 30 Kilometer habe man angesichts von Staus vier Tage gebraucht, er sei zwischendurch zehn Kilometer zur Fuß gelaufen, um Lebensmittel für die Familie zu besorgen. Gefährlich sei die Fahrt nicht gewesen. Wenn man an Städten vorbeigefahren sei, habe man aber Luftalarm gehört.

Maria (67) ist mit ihrer Familie aus Charkiw geflohen. Sie waren auf den Zug angewiesen, auf dem Bahnhof hätten Tausende Menschen auf einen Platz im Zug gewartet, es habe Kämpfe um die Plätze gegeben. Von 9 bis 3 Uhr habe man auf eine Mitfahrgelegenheit in einem Zug Richtung Lemberg warten müssen. Um 2.30 Uhr sei eine Bombe in der Nähe des Bahnhofs explodiert, alle hätten sich in eine nahegelegene U-Bahn-Station geflüchtet. Im Zug habe man 30 Stunden bis Lemberg stehen müssen, da der Zug überfüllt gewesen sei. Von Lemberg ging es mit dem Bus weiter. Selbst, als die Flüchtenden schließlich in Polen in Sicherheit waren, seien sie bei jedem lauten Geräusch zusammengezuckt, erinnert sich Maria. Sie träume immer wieder von den Bombardierungen.

In Urberg haben sich die Familien inzwischen ein wenig eingelebt. Mischa besucht die zehnte Klasse des Kollegs. Dank seiner Sprachkenntnisse kommt er gut mit. Nicht ganz so einfach hat es Filipp (13), der noch kein Deutsch spricht. Aber dank seiner Englischkenntnisse kann er sich mit Mitschülern und Lehrern gut verständigen. Mit ihren Verwandten in der Ukraine haben die Geflüchteten jeden Tag Kontakt, sie sind wohlauf, soweit unter den gegebenen Umständen davon die Rede sein kann. Wenn möglich, möchten einige der Geflüchteten baldmöglichst eine Arbeit aufnehmen. Einen Wunsch haben sie alle: „Ich möchte so schnell wie möglich nach Hause“, sagte Maria stellvertretend für die anderen. Ob und wann dies möglich ist und wie es dann in ihrer Heimat aussieht, ist völlig offen, darüber sind sie sich im Klaren. Maria sagt: „Ich danke dem deutschen Volk, dass es uns empfangen hat.“ Die anderen nicken zustimmend.