von Karin Steinebrunner

Zu einem Vorort-Termin hatten sich die Ibacher Gemeinderäte vor der Gemeinderatssitzung auf dem Friedhof getroffen. 2012 war mit der Umgestaltung des Friedhofs begonnen worden, damals bereits mit dem Wissen, dass dies ein langwieriger Prozess werden würde, da die einzelnen Gräber unterschiedlich lange Restlaufzeiten haben. Notwendig wurde die Umgestaltung einerseits wegen des Trends zur Urnenbestattung, andererseits wegen des Wunschs nach Vereinheitlichung der Grabreihen, verbunden mit maschinentauglicher Zugänglichkeit der einzelnen Reihen für die Friedhofsmitarbeiter. Inzwischen wurden sowohl Erdurnengräber als auch die Bestattung in Urnenstelen ermöglicht.

Im Blick auf die Statistik der Beerdigungen – in den Jahren 2012 bis 2020 waren es insgesamt 50, in den vergangenen eineinviertel Jahren hingegen bereits 19 – schienen nun weitere Maßnahmen dringend geboten. Daher wurden in einem der Grabfelder abgelaufene Gräber entfernt, einzelne noch nicht abgelaufene sollen mit Einverständnis der Hinterbliebenen versetzt werden. So konnte für die Anlegung der neuen Grabreihen ein Betonsockel gegossen werden, auf dem die Grabsteine sicher abgestellt werden können. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu unschönen oder gar gefährlichen Absenkungen.

Der Gemeinderat beschloss in der Sitzung zudem die Anschaffung des zukünftig benötigten Materials an Rasengittersteinen für die Wege sowie Platten für die Umrandungen der Gräber im Wert von 5140 Euro. Bürgermeister Helmut Kaiser wies zudem darauf hin, man müsse sich auch Gedanken über die zukünftige Gestaltung von Ruheflächen machen, die keinerlei Grabpflege mehr benötigen wie etwa Rasenflächen mit Grabsteinen, ebenerdigen Tafeln oder einer einzelnen Stele in der Mitte.