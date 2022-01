von Karin Steinebrunner

Der Schrecken war groß, als am 31. Juli 2021 Teile des Lindenhofs im Dachsberger Ortsteil Happingen in Flammen standen. Zwar wurden weder Menschen noch Tiere verletzt, doch die gesamte Technik des Geflügelhofs wurde vernichtet. Ein Spendenaufruf fand große Resonanz in der Bevölkerung, doch der Verdienstausfall der Folgemonate konnte so nicht aufgefangen werden. Familie Ebner steckte indes den Kopf nicht in den Sand. Ihren schon weit fortgeschrittenen Plänen nach sollen Geflügelaufzucht und Schlachtbetrieb noch mehr Gewicht bekommen.

Rückblick Beim Brand im August 2021 auf dem Lindenhof in Dachsberg-Happingen wurde ein hoher Schaden verursacht. Laut Polizei war in den frühen Abendstunden eine große Scheune auf dem Hof in Brand geraten. In dem Gebäude befanden sich die Geflügelschlachterei und etliche Maschinen. Auch eine größere Menge Holz und Stroh wurde dort gelagert. Die Löscharbeiten dauerten bis tief in die Nacht.

Direkt nach dem Brand galt es, die geretteten Tiere ihrer geplanten Vermarktung zuzuführen. So fuhr Lothar Ebner mit ihnen in eine Geflügelschlachterei nach Stegen. Den Bedarf seiner Kunden konnte er damit auf absehbare Zeit allerdings nicht decken. Durch den Stallbrand fehlte auch der Platz für die Folgegenerationen der Hühner und Hähne, denn jede Altersgruppe muss erst vollständig vermarktet und der Stall frisch desinfiziert sein, bevor eine neue darin eingestallt werden kann, eine Vermischung wäre zu riskant. Außerdem konnte Ebner die mittlerweile zahlreichen Kunden nicht mehr bedienen, für die er Fremdschlachtungen anbietet.

„Aufhören war kein Thema“, sagen Rita und Lothar Ebner. | Bild: Karin Steinebrunner

„Aufhören war kein Thema“, erklärt Lothar Ebner überzeugt, sonst wäre die Arbeit der vergangenen sieben Jahre aus seiner Sicht vollkommen umsonst gewesen. 1984 war die Familie aus seinem Elternhaus im Kernort von Happingen in den Aussiedlerhof am Ortsrand umgezogen. 1989 hat der Vater den Betrieb an ihn übergeben, 2001 wurde der erste Anbau erstellt, und nach dem Bau der Halle 2013 haben die Ebners mit der Geflügelaufzucht begonnen. „Die nahm eine rasante Entwicklung“, erklärt Lothar Ebner. Daran habe der damalige Probelauf einer Kooperation mit den Schmidts-Märkten einen nicht unerheblichen Anteil gehabt.

„Ohne die Märkte hätte es vermutlich keine Schlachterei gegeben“, räumt er ein. Dennoch wollte er sich nicht auf dieses eine Standbein verlassen und hatte dadurch zuletzt nicht genug Kapazitäten, um den mittlerweile ausgelaufenen Vertrag zur beiderseitigen Zufriedenheit zu erneuern. „In zwei Jahren sieht das vielleicht schon wieder ganz anders aus“, meint Ebner. Denn der Brand habe auch dazu beigetragen, das gesamte Arbeitsfeld noch einmal neu zu überdenken und seinen Betrieb von Grund auf umzustrukturieren. Die Ebners haben große Pläne. Die Milchkühe sollen durch eine Rindermast ersetzt werden, denn die Flächen müssen nach wie vor bewirtschaftet werden, aber die Milcherzeugung sei zu zeitintensiv und bringe zu wenig ein.

Mit der gewonnenen Zeit möchte Lothar Ebner sich in Zukunft noch mehr auf die Schlachtung und auf die Geflügelaufzucht konzentrieren. Schon 2013 war der ständig fallende Milchpreis Anlass zum Einstieg in die Geflügelaufzucht gewesen. Und in den sieben Jahren seither hat Ebner viel an Erfahrung dazugewonnen. Er hat vor allem gemerkt, dass er mit der Geflügelschlachtung nahezu ein Alleinstellungsmerkmal in der Region hat.

Vor dem Brand waren Schlachtkunden von Villingen über Jestetten bis Oberried und aus dem Wiesental zu ihm gekommen und sie möchte er auch in Zukunft wieder bedienen. Außerdem beliefert er mit seinem Geflügel neben seinem treuen, gern gesehenen und ausbaufähigen Privatkundenstamm mittlerweile auch Hofläden und Gastronomie im weiten Umkreis. Die fährt er nach Möglichkeit 14-tägig an und hat dafür eigens einen Kühlwagen gekauft.

Derzeit hat er einen provisorischen, immerhin zwölf Meter langen, mit der entsprechenden Technik ausgerüsteten Schlachtcontainer sowie einen Kühlcontainer aufgestellt. Die Lieferung der Maschinen hatte etwas auf sich warten lassen, aber kurz vor Weihnachten habe er seinen Betrieb wieder hochfahren können, wenn auch noch mit Einschränkungen.

Größe Zukunftspläne

Derzeit ist der Lindenhof mit Lothar Ebner, seiner Frau Rita und Sohn Stefan, manchmal unterstützt durch Tochter Andrea, noch ein reiner Familienbetrieb. Die Pläne, die Ebner dem Gemeinderat demnächst vorlegen will, sehen neben der Schlachterei auch gesonderte Kühlräume für Bio-, für Geflügel- und für Rindfleisch vor, dazu einen Gefrierraum und einen Verpackungsraum. Außerdem soll es Umkleiden, Toiletten und Sozialräume für das Personal geben, das er dann zusätzlich brauchen wird.

Anbieten will er dann die vollständige Palette ganzer wie zerlegter Hähnchen sowie Wurst- und Fleischspezialitäten. Auch seinen Grillwagen, den man für private Feste buchen kann, will er so bald wie möglich wieder in Betrieb nehmen. „Da treffe ich viele neue Gesichter, kann mich mit allen unterhalten, das ist für mich wie Urlaub, und gleichzeitig ist es eine großartige Werbung für meinen Betrieb“, erzählt Lothar Ebner mit sichtlicher Vorfreude.