von Karin Steinebrunner

Auch von 2G-plus ließ sich der „Alte Engel“ in Urberg nicht abhalten, die Vernissage der Skulpturenausstellung der Künstlerin Ursel Bohn unter dem Titel „Himmlische Heerscharen“ auszurichten.

Harfenistin Stefanie Kirner umrahmte die Ausstellungseröffnung stilvoll mit ihrem schier unerschöpflichen Repertoire an himmlisch sanften Klängen. Ursel Bohn selbst las Gedanken über Engel aus einem Buch mit Illustrationen von Marc Chagall und gab neben einem Einblick in ihre Biographie und ihre Werkstatt den Besuchern kleine Engeltexte mit auf den Weg in die Adventszeit.

Ursel Bohn, aufgewachsen in Duisburg und heute in Nürtingen ansässig, begann ihre kreative Arbeit mit Seidenmalerei, Aquarellen und Specksteinbearbeitung, bevor sie durch einen glücklichen Zufall – ein geplanter Workshop im Aquarellieren, den sie belegen wollte, war ausgefallen und als Ersatz wurde einer mit Holz angeboten – im Jahr 2009 zu ihrem eigentlichen Material Holz fand.

Vielfalt an Hölzern

Seitdem gestaltet sie vornehmlich Engel, jeder ein Unikat, und jeder erhält von ihr auch einen Namen. Meist geschieht das bereits während der intensiven Feinarbeit des Ausformens von Hand nach dem maschinell unterstützten ersten Herausarbeiten der groben Umrisse. Durch Anfragen im Rahmen von Märkten und Ausstellungen kamen nach und nach zu den Engeln auch Kreuze und abstrakte Darstellungen hinzu.

Die Öffnungszeiten Die Skulpturenausstellung ist am Donnerstag und Freitag von 14 bis 18 Uhr und Samstag und Sonntag von 12 bis 18 Uhr. zu sehen.

Die Vielfalt an Hölzern, die sie verwendet, bekommt Ursel Bohn zumeist aus den Gärten lieber Freunde. Sie telefonierte aber auch schon mal gezielt Materialien hinterher, beispielsweise einem Ast des seltenen Maulbeerbaumes.

„Holz muss man anfassen, fühlen, spüren“, spricht sie ihre Überzeugung aus. Daher legt sie ganz besonderen Wert auf sanfte Linien, weich schmeichelnde Konturen, aber auch auf die Herausarbeitung der Maserung, der spezifischen Strukturen ihres jeweiligen Werkstücks. Ausgestellt hat sie in Urberg beispielsweise eine Reihe kleiner Engel aus Eibe, oder die größeren Exponate, wie „Starke Ruhe“ aus heller Pappel oder „Friedensruhe“ aus einem morschen Zweig der Japanischen Kirsche neben dem aktuell 2021 entstandenen „Friedensboten“ aus Ahorn auf der anderen Seite des Raumes.