von Susanne Filz

Neun Milchkühe und 18 Schweine trotz Hauptberuf: „Landwirtschaft machst du aus Leidenschaft“, sagen die sechs Mitglieder der Familie Berger. Ihr Hof in Hierbach ist seit Generationen im Familienbesitz. Die jetzigen Generationen – Mutter Daniela, Vater Werner, Tochter Nathalie und die Söhne Thorsten, Christian und Raphael – arbeiten zwar alle in anderen Berufen, ein Leben ohne Tiere wäre für sie aber undenkbar.

Sauwohl fühlt sich Rotte vom Berger-Hof in ihrem Freiluftgehege. | Bild: Susanne Filz

Den größten Teil ihrer Freizeit verbringen sie mit der Landwirtschaft. Vor allem die Sau Frieda und ihre 17 Ferkel haben die Familie in den vergangenen Wochen auf Trab gehalten. In dem Freiluftgehege nahe beim Hof, in das die Schweine tagsüber gebracht werden, haben die Tiere Auslauf. Die Rotte hat die einstige Grünweide beim Wühlen nach Würmern, Wurzeln oder Insekten längst in einen braunen Acker verwandelt.

Die Ferkel müssen noch lernen

Auch der zehn Wochen junge Nachwuchs gräbt seine Rüssel schon so tief ins Erdreich, dass von den Köpfen nur noch die Ohren herausschauen. Frieda, die Muttersau, suhlt sich von Zeit zu Zeit mit sichtlichem Vergnügen in der Schlammkuhle, die die Familie ihr bereitet hat. Wenn Frieda wieder dort herauskommt, ist aus dem rosafarbenen Schwein ein dunkelbraunes geworden. „Die Erdschicht schützt vor Sonnenbrand“, erklärt Christian Berger, der im Hauptberuf Elektriker für Betriebstechnik ist. Die Ferkel müssen das wohl erst noch lernen, denn keines von ihnen scheint sich für das erdige Nass zu interessieren.

Die Entwicklung

Am Berger-Hof hat es immer Schweine gegeben, vor allem für den eigenen Fleischbedarf, doch ein Freiluftgehege mit Unterstand habe man ihnen erstmals vor etwa zehn Jahren eingerichtet, erzählen Daniela und Werner Berger. Inzwischen sehe man in den Ortschaften aber häufiger Schweine unter freiem Himmel.

Die Unterschiede

Anders als am Berger-Hof in Hierbach, wo die Rotte zusammenbleibt, werden in der Industrie die Ferkel im Alter von vier Wochen von der Mutter getrennt, in der ökologischen Landwirtschaft mit sechs Wochen. Dann kommen sie zu einem Mastbetrieb, manche Betriebe machen auch beides, erklärt Christian Berger.

Die Schlachtung

Sind die Ferkel etwa ein halbes Jahr alt, werden sie geschlachtet. Am Berger-Hof dauert ihr Leben etwas länger, hier sind sie mit zehn bis zwölf Monaten schlachtreif. Die Bergers verkaufen die Tiere dann an Privatkunden. Die Tiere für ihren eigenen Fleischbedarf lassen die Bergers bei einem heimischen Metzger schlachten.

Die finanzielle Seite

Finanziell lohne sich die Aufzucht eigener Schweine eigentlich nicht, es sei eben ein Hobby – und eine Frage der Ethik. „Was mich aufregt, ist die Kostenfrage. Viele Leute, die für weiß Gott wie viel Geld in Urlaub fahren, sparen mit ihrer Kaufentscheidung für Billigfleisch ein paar Euro ein. Für ein Tier bedeutet diese Entscheidung aber die ganze Welt, das ganze Leben“, sagt Raphael Berger. Und noch etwas gibt der Chemiestudent zu bedenken: „Massentierhaltung haben wir ja eigentlich deshalb, weil es immer weniger Landwirte gibt.“

Der Wurf

Schwein Frieda jedenfalls kann sich glücklich schätzen, auf dem Berger-Hof gelandet zu sein. Die Familie hatte die schwangere Frieda über Ebay im Allgäu gekauft. Nathalie Berger, im Hauptberuf Industriekauffrau in einem St. Blasier Unternehmen, hatte die Geburt hautnah miterlebt. Mit den 17 neugeborenen Ferkeln – ein außergewöhnlich großer Wurf – hatte die Familie alle Hände voll zu tun.

Die Handaufzucht

Weil Friedas 14 Zitzen nicht ausreichten, mussten die Neugeborenen rund um die Uhr alle zwei bis drei Stunden mit der Flasche gefüttert werden. „Sonst hätten wir sicher sechs bis sieben Ferkel verloren“, sagt Christian Berger. Einen Familiendienstplan habe es auch für die Nachtwachen gegeben, die sein mussten, damit das gewaltige Muttertier seinen Nachwuchs im Schlaf nicht versehentlich erdrückt, schließlich seien die Ferkel am Anfang kaum größer als Ratten.

Das Fazit

Trotz der vielen Arbeit, die die Tiere machen: „Es gibt einem ja auch viel“, sagt er. „Da kannst du noch so einen schlechten Tag haben, wenn du dann im Stall bist oder den Ferkeln zuschaust, wie gut es ihnen geht, geht es dir auch bald besser.“