von Karin Steinebrunner

Ein ausgedehntes Programm hat die Gäste der nachgezogenen Jubiläumsfeier 50 Jahre Dachsberg erwartet, verknüpft mit der Verleihung des Ehrenamtspreises und dem In Glut-Setzen des Kohlenmeilers. Den Anfang machte der von Pfarrer Jan gehaltene Festgottesdienst, umrahmt vom Kirchenchor Hierbach-Ibach und vom Musikverein Urberg.

Gäste waren unter anderem Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter, Landtagsabgeordnete Daniela Evers, Landrat Martin Kistler, Altbürgermeister Helmut Kaiser und ehemaliger Abgeordneter Klaus Schüle (von links). | Bild: Karin Steinebrunner

Bürgermeister Stephan Bücheler richtete seinen Blick zurück in die Zeit der angestrebten Gebietsreform, die zu dem Bestreben führte, sich verwaltungsmäßig und schulisch zusammenzuschließen, damit das Gebiet der heutigen Gemeinde Dachsberg nicht auseinandergerissen würde. Am 21. Dezember 1970 erfolgte die Vertragsunterzeichnung durch die damaligen Bürgermeister Alfred Kaiser (Urberg), Gustav Herr (Wittenschwand), Leo Schmidt (Wolpadingen) und Willibald Schäuble (Wilfingen). Dabei sollten die jeweiligen Pläne weiterverfolgt werden, der Ausbau der Straßen in Wilfingen, die Kanalisation in Wittenschwand, die Verbesserung des Wasserhochbehälters in Wolpadingen und die Unterstützung des Musikvereins Urberg.

Dachsberg Die Komische Oper „Die schweigsame Frau“ spielt nun am Kohlemeiler in Dachsberg Das könnte Sie auch interessieren

Dieser Zusammenschluss, so Bücheler, sei eine Erfolgsgeschichte geworden, die Infrastruktur in den Bereichen Wasser, Abwasser und Straßennetz sei ausgebaut, der Grundschulstandort gesichert und zu einem modellhaften Bildungshaus ausgebaut worden. Nicht zuletzt durch das Engagement der zahlreichen Vereine seien die 22 Ortsteile zusammengewachsen. Der Natur und der Landschaft, dem eigentlichen Kapital, sei Rechnung getragen worden durch den Beschluss zum Landschaftsschutzgebiet, durch die Mitgliedschaft im Naturpark Südschwarzwald sowie im Biosphärengebiet.

Die Zukunft

Seinen Blick in die Zukunft hat Bürgermeister Stephan Bücheler mit der Ankündigung versüßt, dass neben der Fachförderung in Höhe von 142.000 Euro der Ausgleichstock 700.000 Euro bewilligt habe für den Bau des Gerätehauses der Feuerwehrabteilung Süd. In der ersten Gemeinderatssitzung der Gemeinde Dachsberg seien zwei Punkte verhandelt worden, das Telekommunikationsnetz und die Anstellung der ersten Mitarbeiter, und diese Punkte seien heute noch ebenso aktuell wie damals. Mit den Mitarbeitern stehe oder falle eine erfolgreiche Gemeindearbeit. Mit diesem Hinweis verband Bücheler den Geburtstagswunsch, dass in den Behörden wieder mehr der Mensch in den Fokus genommen werde, und er schloss mit den Worten „Ich wünsche mir von uns allen mehr Eigenverantwortung und weniger Vollkaskomentalität.“

Weitere Ansprachen hielten Landrat Martin Kistler und Altbürgermeister Helmut Kaiser. Kistler erinnerte daran, dass die Zielgröße bei der Gebietsreform bei 8000 Einwohnern gelegen habe. Nur durch den freiwilligen Zusammenschluss blieb die Eigenständigkeit mit gerade einmal 1200 Einwohnern erhalten, obwohl mit 3500 Hektar Fläche und mehr als 100 Kilometern Straßennetz die Infrastruktur eine ganz besondere Herausforderung darstelle.

Mit dem Gemeindeverwaltungsverband, der übergreifende Aufgaben übernehme, sei die Region auf einem guten Weg, auch wenn er mitunter steinig erscheine. Damit griff Kistler das Thema Breitband auf, von dem Bücheler erklärt hatte, dass Dachsberg bald zu den zehn Prozent der deutschen Haushalte mit Glasfaseranschluss gehöre. Das sei nur durch kommunale Zusammenarbeit erreicht worden. Helmut Kaiser hob das menschliche Miteinander hervor, für das gerade der Waldsportplatz mit Bergturnfest und Kohlenmeiler ein beredtes Zeugnis darstelle.

Es folgten Grußworte. Rita Schwarzelühr-Sutter betonte die demokratische Leistung des Zusammenschlusses, Daniela Evers sprach vom Zusammengehen und Zusammenstehen, Klaus Schüle machte sich für das Engagement aus dem Grunde des Herzens für Gemeinsamkeit und Demokratie stark, Adrian Probst betonte die große Leistung einer Geschichte des Verstehens und der Freundschaft, Roland Böhler brachte der Jubilarin ein Ständchen und Walter Kemkes erinnerte an die früheren und aktuellen Projekte im Bereich Landschaft und Natur.