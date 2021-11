von Karin Steinebrunner

Der Wahl-Dachsberger Klaus Hackmann war und ist nicht nur über lange Jahre hinweg kommunalpolitisch und in vielen Vereinen aktiv, der ehemalige Steiger der Grube Gottesehre hat sich auch ein profundes Wissen zur Geschichte des Bergbaus in Urberg wie auch zur Geschichte Urbergs allgemein angeeignet. Hackmann arbeitete bis zu deren Schließung in der Grube und ist seit der Eröffnung des Mineralienmuseums in Urberg im Jahr 2002 einer der Museumsführer.

Das Mineralienmuseum Das Mineralienmuseum in Urberg befindet sich im Kellergeschoss des Gemeinschaftshauses. Dort ist eine große Sammlung von Mineralien aus dem ehemaligen Fluss- und Schwerspatbergwerk „Grube Gottesehre“ zu sehen, die von Bergleuten zusammengetragen worden ist, informiert die Gemeinde auf ihrer Internetseite. Zudem werden alte Geräte und Übersichtskarten sowie ein Film über Dachsberg und die frühere Arbeit im Bergwerk gezeigt. Das Mineralienmuseum ist von Ostern bis November sowie während der Weihnachtsferien in Baden-Württemberg Sonntag und Donnerstag von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Sonderöffnungen für Schulklassen und Gruppen ab acht Personen sind möglich – Anmeldung unter Telefon 07672/990 50.

Der 1943 im pommerschen Schneidemühl geborene Hackmann stammt eigentlich aus dem Ruhrgebiet. Seine Mutter war während des Krieges mit seinen Geschwistern bei der Evakuierung aus der Heimat weggebracht worden und kehrte 1944 auf der Flucht vor der immer näher kommenden russischen Armee nach Bochum-Dahlhausen zurück, wo sein Vater, ein Bergarbeiter, ausgeharrt hatte.

Der Flussspat Das Mineral Flussspat sorgt unter anderem dafür, dass Metalle beim Schmelzen schneller flüssig werden. Benötigt wird es beispielsweise in der Glas- und Keramikindustrie, zum Schmelzen von Aluminium, aber auch bei der Herstellung von Zahnpasta und Tabletten.

Nach dem Besuch der Volksschule ergriff auch Klaus Hackmann den Beruf des Bergmanns, den er auf der Zeche Dahlhauser Tiefbau erlernte. 1961 legte er dort die Knappenprüfung ab und wurde Lehrhauer. Noch während der Schulzeit war er 1957 zur Erholung im damaligen Kinderheim in Ibach gewesen, 1961 machte er dann mit dem Motorroller Urlaub in Ibach und begann im April 1962 seine Arbeit in der Grube Gottesehre, wurde dann aber im Januar 1963 erst einmal zur Bundeswehr eingezogen.

Seit 1965 in Urberg

Im Mai 1965 kam er nach Urberg zurück und lebt seither hier. Von 1965 bis zur Schließung am 30. Juni 1987 arbeitete er in der Grube Gottesehre, war aber zugleich auch im Betriebsrat vor Ort sowie im Gesamtbetriebsrat des Konzerns tätig. Nach der Schließung des Bergwerks wechselte er als Gewerkschaftssekretär zur IG Chemie-Papier-Keramik (heute IG Bergbau) in Offenburg und konnte aufgrund seiner mehr als 25-jährigen Tätigkeit unter Tage mit 60 Jahren in den Ruhestand gehen.

„Heute wäre die umständliche Verladerei von damals nicht mehr denkbar“, erzählt Hackmann über die Arbeitsgänge beim Abbau von Flussspat in Urberg. Per Lastwagen wurde der Aushub nach Rheinfelden transportiert, von wo aus er per Schiff nach Karlsruhe ging. Erst dort erfolgte die Sortierung, und da den Konzern nur der Flussspat interessierte, gab es zwischen 30 und 40 Prozent Abfall. Dieser Abfallberg, so Hackmann, ist heute ein Naherholungsgebiet von Karlsruhe, auf dem im Winter die Kinder Schlitten fahren. Diese Arbeitsweise konnte auf lange Sicht gar nicht rentabel sein.

Die Entwicklung

Als Hackmann in der Grube Gottesehre anfing, arbeiteten dort 25 Bergleute, 1982 waren es noch 14. Damals wurde ein Sozialplan für sechs Bergleute aufgestellt, die entlassen werden mussten. 1984 wurden vier weitere entlassen. Die übrig gebliebenen vier Bergleute quittierten ihren Dienst zum 30. Juni 1987.

Für die Idee, aus der Grube ein Besucherbergwerk zu machen, wurde ein Trägerverein gegründet, der sich aber am 16. März 1992 wieder auflöste, da sich die Bayerwerke und das Landratsamt nicht einigen konnten, wie Hackmann berichtet. Schließlich konnte im ehemaligen Schul- und Rathaus in Urberg 2002 das Mineralienmuseum eröffnet werden, das mittlerweile jährlich zwischen 600 und 800 Besucher anlockt.

Sollte es je wieder einen Versuch geben, Flussspat in Urberg abzubauen, so würde das nach Schätzung von Klaus Hackmann mit einem ebenerdigen Stolleneingang von Niedeck aus erfolgen, da sich bei Versuchsbohrungen in dem zwei Kilometer langen und 200 Meter tiefen Bergwerk vor dessen Schließung ergeben hatte, dass das Vorkommen in der Höll zwischen ein und eineinhalb Meter Dicke aufweist, an der Sohle 30 Meter tiefer aber eine Dicke von bis zu vier Metern erreicht.