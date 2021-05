von Karin Steinebrunner

Der Feuerwehrbedarfsplan der Gemeinde stand im Mittelpunkt der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Dienstabend. Erarbeitet hatte den Plan der Chef der Freiburger Feuerwehr, Ralf-Jörg Hohloch. Er stellte das Werk an dem Abend vor.

Die Analyse

Ralf-Jörg Hohloch, Chef der Freiburger Feuerwehr und zugleich dortiger Amtsleiter für Brand und Katastrophenschutz, war als Experte von Feuerwehrpraxis und Ehrenamt gleichermaßen gebeten worden, die Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplanes für Dachsberg zu entwickeln. Die Resultate seiner Arbeit stellte er in der Sitzung dar. Nach Nennung des Ausgangsszenariums und Analyse von Tagesverfügbarkeit, Personalbestand, Fahrzeugpark und Standortverteilung formulierte er die für den Zeitraum von 2021 bis 2026 angestrebten Ziele.

Die Mannschaftsstärke

Die Mannschaftsstärke sei in Ordnung, sagte Hohloch. Er konstatierte indes für die Abteilung Dachsberg Süd einen relativ hohen Altersdurchschnitt, so dass dort zeitnah Nachwuchs gewonnen werden sollte. Den Ausbildungsstand sei gut, wobei man auf die notwendige Zahl an Atemschutzträgern achten müsse. Die Tagesverfügbarkeit betrachte er derzeit als ausreichend, sie könnte indes durch die Zusammenlegung der beiden Abteilungen Nord I und II optimiert werden.

Die Gerätehäuser

Die Gerätehäuser bedürfen einer Anpassung, wobei ein Umbau der bisherigen Feuerwehrhäuser in Hierbach und Urberg aus wirtschaftlicher Sicht nicht vertretbar erscheine, sagte der Fachmann. Längerfristig solle daher der Standort Wittenschwand für die Abteilung Nord ausgebaut sowie neu das Gemeindehaus in Vogelbach für die Abteilung Süd mit Hilfe eines neuen Anbaus nutzbar gemacht werden, so sein Rat. Die Einhaltung der Hilfsfrist sei für alle Bereiche der Gemeinde gewährleistet.

Der Fahrzeugpark

Auch der Fahrzeugpark sollte nach und nach aufgerüstet werden, und zwar mit je einem Mannschaftstransportwagen für den nördlichen und den südlichen Bereich von Dachsberg sowie einem Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10) für die Abteilung Süd. Das Investitionsvolumen beträgt dabei rund eine Million Euro und hängt demnach stark ab von Fachförderung und Zuteilungen seitens des Ausgleichstocks.

Die Reaktion

Bürgermeister Stephan Bücheler betonte, der Gemeinderat stimme mit dem Feuerwehrbedarfsplan über die Weichenstellung für die Zukunft ab, die Umsetzung des Konzeptes hingegen müsse in Form von Einzelfallentscheidungen im Laufe der kommenden fünf Jahre erfolgen.

Hohloch habe so überzeugend argumentiert, stellte Daniel Bücheler in der Sitzung anerkennend fest, dass die beiden Abteilungen Nord I und II sich sofort zur Fusion bereiterklärt hätten. Dies wiederum bedingt eine Umgestaltung der Örtlichkeiten in Wittenschwand, die insofern sofort in Angriff genommen wurde, als der Gemeinderat für knapp 3500 Euro die Anschaffung von 24 zusätzlichen Spinden beschloss.

Die Anpassung der Satzung

Zudem wurde die Feuerwehrsatzung dieser Neuerung zufolge angepasst, wobei auch gleich noch Anpassungen an die Veränderungen der Mustersatzung von 2017 und 2021 vorgenommen wurden, Letztere im Wesentlichen in Form der Ermöglichung von Onlineversammlungen und -wahlen.