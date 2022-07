von Karin Steinebrunner

Das traditionelle Bergturnfest in Dachsberg hat nach der coronabedingten Pause am Wochenende wieder auf dem Waldsportplatz in Wolpadingen in gewohnter Weise stattgefunden. Zu dieser mittlerweile 67. Auflage der vom Markgräfler Hochrhein Turngau veranstalteten und vom TuS Dachsberg ausgerichteten Wettkämpfe hatten sich in diesem Jahr 113 Teilnehmer aus 23 Vereinen angemeldet, darunter auch wieder etliche aus der Schweizer Nachbarschaft.

Die Sieger Bei der männlichen Jugend wurde der ESV Weil mehrfach auf die Bühne zitiert, um die Siegermedaillen abzuholen, bei den Mädchen hatte eindeutig die TSG Ötlingen die Nase vorn. Auch die Turnvereine Schachen, Erzingen und Rafz wurden mehrfach genannt. Letzterer stellt in diesem Jahr auch mit Ralf Matzinger und Claudia Bosshard sowohl den Bergkönig als auch die Bergkönigin. Die Staffelwettkämpfe hat die TSG Ötlingen für sich verbucht, beim Wälderwettkampf siegten die Frauen und die Männer aus Schachen, im gemischten Team war dann aber wieder Ötlingen schneller, und auch den Wanderpokal für die Meldung der meisten Teilnehmer kann dieser Verein nach dreimaligem Sieg nun endgültig mit nach Hause nehmen. Die komplette Siegerliste im Internet: mhtg.de

Bergkönig Ralf Matzinger und Bergkönigin Claudia Bosshard (beide TV Rafz, Schweiz). | Bild: Karin Steinebrunner

Die Wettkämpfe starteten am Samstagabend mit den Herren in der Dachsberghalle, danach ging es gleich zum Showabend des TuS Dachsberg im Festzelt. Die Stimmung dort war ausgelassen, das Festzelt war gut gefüllt. Die Band spielte Hits aus den 80er und 90er Jahren, der TuS hatte Showeinlagen vorbereitet und auch der Jazztanzclub trug zur Begeisterung der Zuschauer bei. Auch den beliebten Gaudiwettkampf gab es wieder.

Mit Feuereifer traten auch die Zumba-Kids des TuS Dachsberg beim bunten Abend und am Sonntag auf. | Bild: Karin Steinebrunner

Am Sonntagvormittag war neben den Wettkämpfen eine kleine Wanderung vom Horbacher Moor über die Friedrich-August-Grube zur Kreuzfelsenhütte im Programm. Im Festzelt unterhielt die Trachtenkapelle Dachsberg die Anwesenden und sorgte für gute Stimmung. Den Nachmittag begannen die Fahnenschwinger der Schwarzer Seegeister Bad Säckingen mit einer eindrücklichen, mehrteiligen Show.

Der Sonntagnachmittag begann mit einer eindrücklichen Vorführung der Fahnenschwinger aus Bad Säckingen. | Bild: Karin Steinebrunner

Dann ging es zu den Mannschaftswettkämpfen und den von den Zuschauern schon mit Spannung erwarteten Wälderwettkämpfen, bei denen neben Geschicklichkeit und Tempo auch immer der Spaß nicht zu kurz kommt. Diesmal mussten die Teilnehmer neben den Disziplinen Holzstapeln, Sägen und Hämmern noch eine Art Raupenlauf auf Limonadenkisten und mit wanderndem Hut absolvieren, wobei immer der Letzte absteigen, mit seiner Kiste nach vorne kommen, wieder auf die Kiste steigen und den Hut aufsetzen musste, damit er nach hinten weitergereicht werden konnte. Dies ging so lange, bis die Ziellinie von allen vier Teammitgliedern überschritten war. Wilde Anfeuerungsrufe begleiteten die Teams bei diesem Spaß. Im Zelt gaben dann die Zumba-Kids des TuS Dachsberg nochmals mit Feuereifer eine Kostprobe ihres Könnens, bevor Sabine Geiger, Wettkampforganisatorin und Vorsitzende des Turngaus, zur Siegerehrung schritt.