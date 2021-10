von sk

In der Hauptversammlung der Jugendmusik Dachsberg ist mit einer Satzungsänderung deren erweitertem Wirkungskreis Rechnung getragen worden. Dem entsprechend wurde auch der Vereinsname in Jugendmusik Dachsberg-Ibach umgewandelt. Schon seit einiger Zeit werden neben den Jungmusikern der Trachtenkapelle Dachsberg auch die des Musikvereins Urberg und der Trachtenkapelle Ibach-Wittenschwand unterrichtet. Um den Belangen aller mitwirkenden Vereine Rechnung zu tragen, wurde die Anzahl der Beisitzer um jeweils zwei Vertreter der neu mitwirkenden Vereine Urberg und Ibach-Wittenschwand erhöht, schreibt die Jugendmusik in einer Pressemitteilung.

Zufrieden konstatierte der Vorsitzende Johannes Schäuble, dass der Plan, eine vereinsübergreifende, kostengünstige Ausbildung nahe am Heimatort anbieten zu können, bei der die Kinder sich bereits aus der Schule kennen, ausgesprochen gut angenommen werde. Ausbildungsleiter Claudius Zipfel berichtete, dass es dem Verein, trotz widriger Umstände während der Corona-Pandemie, durch Besuche in der Grundschule und der Waldorfschule gelungen ist, vielen Kindern das Erlernen eines Instruments schmackhaft zu machen.

Zeitgleich wurden über die neue Zusammenarbeit der drei Vereine etliche Ausbilder gewonnen. Waren es im Gründungsjahr 2018 noch drei Zöglinge bei einem Ausbilder, sind es aktuell 31 Zöglinge und acht Kinder in musikalischer Früherziehung bei insgesamt elf Ausbildern. Auch Bürgermeister Stephan Bücheler, selbst Zöglingsvater, attestierte dem Verein hervorragende Arbeit in der Werbung junger Musikanten, zumal die Blasmusik während der Corona-Einschränkungen in der Öffentlichkeit nicht sichtbar gewesen sei.

Schäuble dankte allen, die Verantwortung in dieser für die Zukunft der drei Musikvereine so wichtigen Sache übernehmen, allen voran den Ausbildern. Als Ziel für die nahe Zukunft sprach er aus, neue Passivmitglieder zu werben, die den Verein Jugendmusik Dachsberg-Ibach und damit die Zukunft der drei Musikvereine finanziell unterstützen möchten.

Die Wahlen

Der Vorsitzende Johannes Schäuble, der stellvertretende Vorsitzende Claudius Zipfel, Schriftführer Jürgen Thoma und die Beisitzer Marina Behringer, Manuel Denz und Michael Rüd wurden wiedergewählt. Anna Lehr löst Rudolf Kohlbrenner im Amt des Kassierers ab. Als Beisitzer neu hinzugekommen sind Marion Stoll, Petra Köpfer, Patrick Böhler und Martin Muchenberger.