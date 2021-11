von Karin Steinebrunner

Ob Bezirksmusik- und Kreistrachtenfest des Musikvereins Urberg oder das Kohlhüttenfest der Ibacher Feuerwehr: Wenn nicht Corona dazwischenkommt, wird sich im kommenden Jahr in Dachsberg und Ibach niemand langweilen müssen. In der Hoffnung auf weitgehende Normalität haben die Vereine ihre Terminliste 2022 besprochen. Auch einige Termine für den Rest des laufenden Jahres sind bekannt gegeben worden.

An erster Stelle steht die St. Martinsfeier am 11. November, die um 17.30 Uhr in der Urberger Kirche stattfindet. Am 27. November plant die Gemeinde Dachsberg den zweiten Adventsgenuss ihrer Geschichte auf dem Rathausplatz. Am 4. Dezember will die Trachtenkapelle Ibach-Wittenschwand abends ihr Jahreskonzert in der Ibacher Gemeindehalle geben und davor am Nachmittag um 14.30 Uhr wird Klaus Hackmann im Café „Alter Engel“ in Urberg einen Vortrag halten zu den „Schätzen“.

Im Januar 2022 plant die Frauengemeinschaft Hierbach wieder einen Kabarettabend und am 19. Februar beginnt die fünfte Jahreszeit auf dem Dachsberg mit dem Narrenbaumstellen der Dachsberger Dachse. Sie machen dann am 24. Februar mit Schul- und Rathausstürmung weiter, und am 25. ist die Frauenfasnacht in der Dachsberghalle vorgesehen.

Auf den 2. April hat der Musikverein Urberg sein Jahreskonzert angesetzt. Das Ostereierschießen des Schützenvereins soll am 15. April stattfinden. Am 14. Mai gastiert Goschehobel im Café im „Alten Engel“ und am 26. Mai beginnt die Großveranstaltung des Musikvereins Urberg mit Bezirksmusik- und Kreistrachtenfest, die bis 30. Mai dauern soll. Das Sommerfest der Trachtenkapelle Ibach-Wittenschwand soll von 10. bis 13. Juni stattfinden. Am 16. Juni bietet das Café im „Alten Engel“ einen Tangonachmittag an und am 2. Juli macht die Landjugend Hierholz ihr Weiherfest.

Das Jedermannschießen des Schützenvereins ist von 7. bis 9. Juli angesetzt und am 16. Juli hat der FC Dachsberg ein Elfmeterturnier geplant. Das Bergturnfest findet am 23. und 24. Juli statt. Die Kohlenmeilertage dauern von 31. Juli bis 7. August. Theaterabend ist am 3. August und Kunsthandwerkermarkt am 6. und 7.August. Am 14. August veranstaltet die Ibacher Feuerwehr ihr Kohlhüttenfest und mit der Kräuterweihe am 15. August geht es weiter. Am 26. November sollte wieder der Adventsgenuss angeboten werden, am 3. Dezember findet das Jahreskonzert der Trachtenkapelle Ibach-Wittenschwand statt.