von Karin Steinebrunner

Auch in diesem Jahr haben sich die Ibacher Landfrauen wieder etwas zum Frederick-Tag einfallen lassen. Für das landesweite Literatur-Lese-Fest haben sie diesmal gleich eine ganze Reihe von Veranstaltungen an Land gezogen. Neben zwei internen Projekten in der Grundschule und im Kindergarten in Dachsberg, an denen Ludwig Kupka den Kindern vorliest, gibt es zwei weitere Termine.

Das Programm Das Programm richtet sich primär an Fünf- bis Neunjährige, aber auch Jüngere oder Ältere sind willkommen. Für Kinderwagen ist der Weg aber nicht tauglich. Nähere Informationen zur Musikwanderung gibt es bei der Anmeldung: klangspielwald.de/events

Sandra Lass erzählt am Donnerstag, 21. Oktober, ab 14.30 Uhr im „Alten Engel“ in Urberg Tiergeschichten, bei schönem Wetter draußen, sonst mit 3G. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Eine Musikwanderung für Kinder und Familien findet am Samstag, 23. Oktober, von 17.30 bis 19 Uhr statt. Die Initiatorinnen Angela Gladstone und Dorle Harrison versprechen viel Freude bei leicht gruseliger und feuriger Atmosphäre. Im Wald gibt es Geschichten und Klänge, dann am Feuer weitere Geschichten und Lieder. Zum Schluss können alle mit Fackeln das Licht in die Dunkelheit tragen. Treffpunkt ist in der Nähe von Dachsberg-Wilfingen.