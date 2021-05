von Susanne Filz

25 Bienenvölker betreut Fabian Dreher am biologisch geführten Goldenhof in Urberg. Damit eine Imkerei für ein Einkommen reicht, müssten es Hunderte bis Tausende Völker sein, erklärt er. Vor einigen Jahren hat der Mitarbeiter des Goldenhofs seine Imkerei in den landwirtschaftlichen Betrieb in Urberg eingebracht.

Die Serie In unserer Serie „Was macht eigentlich...?“ stellen wir in der Region bekannte Menschen und ihren Beruf oder ihre Hobbys vor.

Teil seines Jobs ist es nun auch, den Schülern der Waldorfschule, zu der der Hof gehört, Bienenkunde und die Grundlagen der Imkerei zu vermitteln. Außerdem betreut er den Zeidler-Pfad, einen Themenweg zur Geschichte der Imkerei.

Ein lebender Zeidlerbaum: An dieser Station auf dem Zeidler-Pfad lernt man eine mittelalterliche Form der Honigbewirtschaftung kennen. | Bild: Fabian Dreher

Mit seinen Bienenvölkern ist Fabian Dreher rund ums Jahr im Einsatz. So überprüft er im zeitigen Frühjahr, ob die Honig- und Zuckerwasser-Vorräte in den Bienenkästen noch reichen, bis die Bienen draußen wieder Nahrung finden. Falls nötig, gibt er seinen Bienen nun einige Honigwaben vom Vorjahr, die er zu diesem Zweck verwahrt hat.

St. Blasien Dass am Ende Schritte und Tempo stimmen, dafür sorgt Johannes Rudolf Das könnte Sie auch interessieren

Ab der Obstblüte kann es einem Imker schon einmal passieren, dass ein Volk mit seiner Königin ausschwärmt, um sich ein anderes Zuhause zu suchen. Dann müsse der Imker die geplante Auswanderung stoppen und den Schwarm wieder einfangen, denn: „Als Imker will man seine wertvollen Völker natürlich behalten“, sagt Dreher.

Höchenschwand Was macht eigentlich... Raimund Grass, der sich seit 35 Jahren um die Anlagen in Höchenschwand kümmert? Das könnte Sie auch interessieren

Im Juni/Juli folgt die Honigernte, das Ausschleudern der Waben. „Starke Völker erbringen zwischen 20 bis 60 Kilo Honig pro Jahr“, erklärt Dreher. Anders als in einer konventionellen Imkerei müssen Bienen in einer ökologischen Imkerei zum Teil mit Honig gefüttert werden und nicht wie sonst üblich ausschließlich mit Zuckerwasser. Aber: „Ohne den Einsatz von Zuckersirup gäbe es Jahre, in denen ich kaum eine Ernte hätte.“

Nur wenige Abnehmer

Öffentlich kaufen kann man Fabian Drehers Honig nur am Stand des Ühlinger Breitwiesenhofs auf dem St. Blasier Wochenmarkt. Ansonsten ist sein Honig den Mitgliedern der Waldorfschule und des Waldorf-Kindergartens vorbehalten und einigen mit der Familie persönlich bekannten Kunden.

Das Wachs

Das Wachs der Waben verarbeitet Fabian Dreher zu Mittelwänden. Eine Mittelwand ist eine dünne Wachsplatte mit vorgestanztem Wabenmuster. Die Platten werden gerahmt und parallel zueinander in die Bienenkästen gesetzt. Sie geben den Bienen das Muster vor, nach dem sie ihre Wabenzellen bauen. Wer die Mittelwände nicht selbst herstellen möchte, könne sie auch kaufen, etwa bei der Bezirksimkerin Anita Böhler in Horbach, erläutert Dreher.

Der Schädling

Ab Juli/August beginnen die Wintervorbereitungen. Vor allem muss sich ein Imker jetzt präventiv um die gefürchtete Varroamilbe kümmern. „Die Varroamilbe kriegt man nicht mehr weg, man kann sie nur eindämmen“, erklärt Fabian Dreher. In der ökologischen Imkerei geschieht das unter anderem durch den Einsatz von organischen Säuren, die das in den 1970er Jahren mit der asiatischen Honigbiene eingeführte Insekt töten sollen.

Professionelle Imker

Die Blütenstände der Bäume und Pflanzen definieren den Jahreskreis der Bienen. Berufsimker fahren ihre Völker der jeweiligen Blüte hinterher und stellen ihre Kästen etwa in der Nähe blühender Rapsfelder oder Akazien auf, erklärt Dreher. Der Schwarzwald wird für sie erst interessant für die Produktion von Waldhonig. „Da professionelle Imker den Schwarzwald zur Zeit der Obstblüte links liegen lassen, sind bei uns mit Blick auf die Bestäubung dieser Blüten gerade zu dieser Zeit die Hobby-Imker so wichtig“, erklärt er.

Der Reiz des Imkerns

Ihm persönlich gefällt an der Imkerei besonders, dass man die Jahreszeiten intensiv und naturnah wahrnimmt: „Man lebt den Jahreskreis der Bienen mit: etwa die Haselblüte, die Weidenblüte oder die Obstblüte“, sagt Fabian Dreher. Sein Tipp für Menschen, die mit der Imkerei beginnen wollen: „Am besten findet man einen Imker, der einen in der Anfangsphase betreut – und das dann in Kombination mit einem Anfängerkurs der Imkervereine.“