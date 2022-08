von Karin Steinebrunner

Um dem für die Zukunft angemahnten Ziel der Klimaneutralität näherzukommen, will die Gemeinde Dachsberg Solarenergie auf ihren Dachflächen nutzen. Da sie etliche Gebäude besitzt, wird dieses Vorhaben schrittweise geplant und ausgeführt. Möglichst viel von der dabei erzeugten Energie soll auch gleich selbst verbraucht werden. Eine Überprüfung ergab, dass Schule, Kindergarten, Halle und Gemeindehaus Urberg bei dieser Vorgabe eher problematische Bereiche sind, weshalb der Anfang bei Rathaus, Gemeindehaus Vogelbach und Kläranlage Niedermühle gemacht werden soll.

Niedermühle hat den höchsten Stromverbrauch, dort ist die Einrichtung einer Solaranlage zugleich wirtschaftlich am sinnvollsten. Das Rathaus mit seinem nach Süden ausgerichteten Dach liegt ebenfalls gut im Rennen, der Einbau eines zusätzlichen Speichermediums könnte die Energiebilanz dort verbessern. Für das neue Feuerwehrgerätehaus in Vogelbach wird eine Solaranlage Pflicht. Die Firma Stromtiger aus Görwihl lag bei der Ausschreibung für diese drei Standorte mit ihrem Angebot im Bereich der durch den Haushaltsplan vorgegebenen Möglichkeiten, sodass der Gemeinderat ihr den Auftrag für alle drei vergeben hat.

Das Rathaus soll für 45.100 Euro aus Eigenmitteln mit Modulen bestückt werden, für Niedermühle und Vogelbach mit zusammen 41.000 Euro Kosten wird der geplante Kredit in Anspruch genommen. Die drei Anlagen könnten, errechnet auf Basis der momentanen Strompreise, pro Jahr eine Kosteneinsparung von insgesamt rund 7600 Euro erzielen sowie zudem eine Einspeisevergütung von rund 1500 Euro. In Niedermühle sollte der Einbau noch in diesem Jahr erfolgen, die anderen beiden Gebäude wären dann im kommenden Jahr an der Reihe.