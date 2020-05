von Karin Steinebrunner

Nach zweimonatiger Pause ist nun der Dachsberger Gemeinderat wieder zusammengekommen – mit genügendem Abstand in der Dachsberghalle. Im Gegensatz zur meisten übrigen Zeit im Jahr war neben den Gemeinderäten eine ansehnliche Zahl an Zuhörern gekommen. Als erfreulich bezeichnete Bürgermeister Stephan Bücheler die Tatsache, dass Dachsberg bisher coronafrei geblieben sei. Das Rathaus hat inzwischen wieder geöffnet, Besucher sollten sich anmelden und die Maskenpflicht einhalten, erklärte Bücheler.

Häusern/Höchenschwand/Dachsberg/Ibach Die Rathäuser in Häusern, Höchenschwand, Dachsberg und Ibach wollen wieder zum normalen Arbeitsalltag zurückkehren Das könnte Sie auch interessieren

Die Veranstaltungslage in Richtung Sommer sei weiterhin unklar, Veranstaltungen werden aber auf jeden Fall anders aussehen als bisher, kündigte Bücheler an. Er informierte auch darüber, dass die Familienchronik von 2003 nachgedruckt wurde und nun im Rathaus wieder erhältlich sei.

Bernau Blick von den Höhen des Dachsbergs: Der Maler Hans Brasch und sein Aquarell „Urberg“ Das könnte Sie auch interessieren

Zu der Straßensanierungsmaßnahme in Wittenschwand informierte Planer Claus Baumgartner darüber, dass die Kosten entgegen der Planung günstiger ausfallen werden, sodass mit der zugesagten Förderung durch den Ausgleichsstock nun doch an einigen Stellen der Ausbau verbessert werden könne. Abgestimmt wurde über die Änderung der Straßenführung im Kreuzungsbereich, um der Dorflinde mehr Raum zu geben, zugleich die Verkehrssicherheit zu verbessern und die Bushaltestelle sichtbarer zu gestalten.

Dachsberg Mit viel Liebe zum Ursprünglichen: Ingrid Kaiser eröffnet Hofladen in Hierbach Das könnte Sie auch interessieren

Dafür soll ein Stellplatz am Rathaus geopfert werden, wobei der Bedarf auch ohne diesen Platz bislang ausreichend gedeckt sei. Um Schneestauraum zu erhalten, soll dort ein versickerungsfähiger Belag aufgebracht werden, jedoch keine reine Rasenfläche entstehen.

Eilentscheidungen Bürgermeister Stephan Bücheler erläuterte die seit der vorigen Ratssitzung getroffenen Eilentscheidungen: Diese betrafen die Anstellung eines Bauhofmitarbeiters zum 1. April, die Zustimmung zur Änderung des Vertrages mit der Sparkasse St. Blasien, den SB-Pavillon auf dem Rathausplatz betreffend, die Vergabe der Sanierungsmaßnahmen in Rathaus- und Kapellenstraße sowie die Anschaffung eines Schüttgutsilos sowie eines Streuautomaten.

Bücheler informierte die Anwesenden über die Beschlüsse der nichtöffentlichen Sitzung vom 3. März. Dort war dem Verkauf von zwei Bauplätzen im Baugebiet „Hölzle II“ zugestimmt worden, der Gemeinderat hatte den Umfang des Beschäftigungsverhältnisses der Reinigungskräfte für das Rathaus geändert und die Ausschreibung einer Ausbildungsstelle beschlossen.

Weitere Themen

Außerdem war einem Betreuungsvertrag mit dem Goldenhof für ein zu errichtendes Trekkingcamp im Bereich des Albsteigs zugestimmt und je ein Büro für die Erstellung der planerischen Grundlagen sowie einer artenschutzrechtlichen Relevanzprüfung zur Erstellung einer Außenbereichssatzung in Oberbildstein beauftragt worden. Den beschlossenen Ausbildungsvertrag zur Verwaltungsfachangestellten hat die Bewerberin entschieden, nun doch nicht wahrzunehmen. Im elektronischen Umlaufverfahren zugestimmt hat der Gemeinderat der Verlängerung eines Bauantrags.

Kritik

Gerügt wurde die Vorgehensweise eines Bauherrn in Wittenschwand, erst zu bauen und das Gebaute nachträglich legalisieren zu lassen. So sind im Umfang nicht genehmigungsfreie Bauten wie eine Terrassenüberdachung, ein Windfang, ein Holzlager und ein Gartenhaus sowie ein Containerschopf entstanden, der Abriss eines Schuppens hätte ebenfalls einer Genehmigung bedurft. Da das Baurechtsamt diese Bauten als genehmigungsfähig ansieht, hat die Gemeinde im Nachhinein aber keine Handhabe mehr, in deren Gestaltung einzugreifen.

Zustimmung

Zugestimmt hat der Gemeinderat dem Bauantrag zum Anbau einer Garage an eine Garage in Wittenschwand, die zu Wohnraum umgewidmet werden soll. Hierzu wurde eine Befreiung von der Festlegung des veralteten Bebauungsplans erteilt. Dieser sah eine Parkfläche vor, die bisher nur zur Schneeablagerung diente und nun unter Duldung eventueller winterlicher Beeinträchtigungen als Zufahrt genutzt werden darf.

Zustimmung erhielten auch zwei Bauanträge in Rüttewies, einmal zum Neubau eines land- und forstwirtschaftlichen Geräteschuppens, zum anderen zur Nutzungsänderung eines bestehenden Ökonomiegebäudes, in das eine Wohnung zur Eigennutzung eingebaut werden soll.