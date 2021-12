von Karin Steinebrunner

Zur Änderung des Bebauungsplans „Goldenhof“ referierte Architekt Andreas Geipel im Dachsberger Gemeinderat zunächst nochmals kurz die Beweggründe, die zur Notwendigkeit einer Änderung geführt hatten. Zum einen ist dies die offizielle Ausweisung des bereits bestehenden Parkplatzes im Bebauungsplan, vor allem aber das Ersetzen des maroden Kindergartengebäudes durch ein neues, den erhöhten Anforderungen Rechnung tragendes, erläuterte der Architekt.

Gleichzeitig informierte er darüber, dass der Bau der beiden geplanten neuen Schulgebäude zur besseren räumlichen Ausstattung hauptsächlich der Oberstufe der Freien Waldorfschule im April 2022 beginnen soll. Der Kindergarten ist mit 21 genehmigten Ü3-Plätzen voll besetzt. Um dem steigenden Bedarf nachzukommen, sind künftig 24 Ü3-Plätze geplant sowie die Einrichtung einer zusätzlichen U3-Gruppe mit zehn Plätzen. Während der Zuschnitt der neuen Schulgebäude durch maximale Nutzung der Vorgaben im vorgegebenen Rahmen bleibt, überragt das neue vergrößerte Kindergartengebäude das entsprechende Baufenster an einer Seite um 1,3 Meter, daher die Anpassung des Bebauungsplans.

Geipel und Bürgermeister Stephan Bücheler wiesen auf die Problematik der Verkehrssituation hin. Kindergarten und Schule liegen am Ende einer Sackgasse, der Weg dorthin führt durch ein Wohngebiet. Zwei Anwohnerversammlungen haben die Dringlichkeit von Verbesserungen der Situation deutlich gemacht. Die Schule hat inzwischen mit Vorgaben gegenüber den Eltern, der Einrichtung von Schülerlotsen sowie verstärkter Nutzung von Fahrgemeinschaften die Situation zu entschärfen versucht. Ein Schulbus, der die Dachsberger Grundschule anfährt, wurde bis nach Urberg verlängert und so die Busnutzung für die Dachsberger Waldorfschüler verbessert. Eine verbesserte Busverbindung für die Schüler aus Görwihl ist noch in der Diskussion.

Auf die öffentliche Auslegung des Entwurfs zur Bebauungsplanänderung gingen keine Stellungnahmen aus der Bevölkerung ein. Die fünf Stellungnahmen von Behörden ergaben keine Bedenken. Das Straßenverkehrsamt signalisierte die Zusage zur Einführung einer 30er-Zone auf der Zufahrtsstraße zur Schule, falls dies von der Gemeinde gewünscht werde. Darüber, so Bücheler, sollen die Anwohner in einer Bürgerversammlung befragt werden. Gemeinderat Daniel Bücheler merkte an, die Zufahrt zum Löschwasserteich auf dem Schulgelände sollte verbessert werden, da bei einem Brand die Schulgebäude aufgrund ihrer Nähe zur Zufahrtsstraße diese blockieren könnten. Geipel nahm diesen Hinweis auf, der Gemeinderat genehmigte den geänderten Bebauungsplan einstimmig.