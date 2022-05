von Karin Steinebrunner

Auf seiner Tournee in der Region hat der Juniata College Concert Choir aus Huntington im US-amerikanischen Pennsylvania ein abwechslungsreiches Repertoire dabei. Das bewies der Chor, als er am Sonntag die Messe im Dom begleitete, mit dem Musikverein Menzenschwand auftrat, am Montag mit den Oberstufenschülern der Freien Waldorfschule in Urberg zwei Stücke einstudierte und ein einstündiges Konzert gab. Auch in Höchenschwand war der Chor zu Gast. Der Chor besteht aus Studenten verschiedener Fachrichtungen und zeichnet sich durch eine hohe Präzision des Zusammenklangs, bei hoher Textverständlichkeit, aus. Sein Repertoire ist mehrsprachig und umfasst mehrere Jahrhunderte.

Termin Ein weiteres öffentliches Konzert des Juniata College Concert Choir wird es am Donnerstag, 26. Mai, um 17 Uhr im Saal der Freien Waldorfschule in Dachsberg-Urberg geben. Der Eintritt ist frei, die eingenommenen Spenden sollen dem Schulneubau auf dem Gelände des Goldenhofes zugutekommen sollen.

Im Schülerkonzert in Urberg gab der Chorleiter Erläuterungen zu den Stücken. Beispielsweise zu den 500 Jahre alten Kompositionen, mit denen das Konzert begann, und von denen eine im Gleichschritt, die andere mit den einzelnen Stimmen unabhängig voneinander in eigener Linie aufgebaut war. Ein 400 Jahre später komponiertes „Laudate Dominum“ sang der Chor als Beispiel für eine relativ kompakte Stimmführung, und im folgenden englischsprachigen Stück reizte der Chor die Harmonien aus. In einem nigerianischen Lied, begonnen von den Frauenstimmen, zu denen sich die Männer im weiteren Verlauf mit einem das Fundament bildenden Orgelpunkt hinzugesellten, klatschten und stampften einige Chormitglieder den Rhythmus.

Die beiden zuvor mit der Oberstufe einstudierten Lieder waren auch in das Programm integriert, ein rhythmisch prononciertes „When The Sun Says Good Night“ mit Streicherpizzicato imitierenden Stimmen, einem Altsolo und neckischen „Rain“-Einwürfen der Männer, sowie ein Stück, das, ausgehend wiederum von einem Altsolo, die Stimmen nach und nach aufeinander aufbaut und vom Höhepunkt aus im Bogen wieder zum Alt zurückführt.

Ein ausgesprochen rhythmischer Tiger-Song, ein flinkes Lied über die Biene, ein wahrer Zungenbrecher mit nahezu orchestralem Charakter sowie zwei amerikanische Traditionals rundeten das Konzertprogramm ab. Als Dank gab es stürmischem Beifall des Publikums.