von Karin Steinebrunner

Den traditionellen Abfahrtslauf nach Mutterslehen hat der Skiclub Ibach am Sonntag ausgerichtet. Dabei waren 40 Läufer aus Ibach und Dachsberg am Start. Die Teilnehmer wurden mit Pistenbully und Skidoo zum Start gefahren, von wo sie sich auf die rund 1,2 Kilometer lange Strecke von Ibach nach Mutterslehen machten. Die Sieger wurden dann im Anschluss bei bester Stimmung am Ibacher Skilift geehrt.

Die Teilnehmer bei den Schülern

Im Einzelnen waren bei den Schülern der Jahrgänge 2013/14 Sofia Bader, Marius Bücheler und Jakob Dietsche, alle drei aus Dachsberg, am Start. Bei den Schülern der Jahrgänge 2011/12 waren es Sophia Böhler, Felix Schmid und Tobias Bücheler. Die Jahrgänge 2006 bis 2010 traten gemeinsam an. Bei den drei Mädchen hatte Selina Böhler die Nase vorn vor Pauline Nier und Maya Schmid. Bei den Jungs hat sich der einzige Ibacher Teilnehmer, Marco Schmid, gegen die Dachsberger Leon Denz, Jonas Dietsche, Nico Bader und Fabian Bücheler durchgesetzt. Bei den Jugendlichen traten Lisa Böhler, Paul Köpfer, Philipp Schmid und Max Thoma an.

Die Teilnehmer bei den Erwachsenen

Bei den Erwachsenen waren die Ibacher deutlich in der Überzahl. Sie waren mit neun Frauen und zehn Männern am Start, ergänzt durch drei männliche Dachsberger Teilnehmer, wobei sich diese ausgesprochen wacker schlugen. Die Jahrgänge reichten bei den Sportlern von 1958 bis 2001. Dabei muss der Jahrgang 1996 ein besonders sportlicher gewesen sein, denn sowohl bei den Damen als auch bei den Herren ging der Sieg mit Marisa Kammerer und Patrick Berger an diesen Jahrgang.

Auch zeitmäßig schenkten sich die beiden Siegerläufer wenig. Marisa Kammerer schaffte die Strecke in einer Minute, 19 Sekunden und 38 Hundertsteln, Patrick Berger benötigte dafür eine Minute, 18 Sekunden und 33 Hundertstel. Auf Rang Zwei und Drei landeten bei den Damen Melanie Kammerer und Sandra Böhler. Bei den Herren hat nach Patrick Berger ein weiterer Dachsberger das Siegertreppchen erklommen. Johannes Bücheler wurde Zweiter vor dem Ibacher Skiclubchef Wolfgang Böhler.