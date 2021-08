von Karin Steinebrunner

Gustav Herr, Dachsbergs Ehrenbürger und langjähriger Bürgermeister, ist vor einer Woche im Alter von 94 Jahren gestorben.

Am 21. April 1927 in Freiburg geboren und aufgewachsen im Münstertal als Sohn des dortigen Lehrers, wurde sein Werdegang früh durch den Kriegsdienst unterbrochen. Schon drei Monate nach der Rückkehr aus der Gefangenschaft indes machte Herr in Waldshut sein Abitur, studierte danach in Freiburg und legte vier Jahre später sein Diplom als Volkswirt ab. Schon als Kind durch Besuche bei seiner Tante bestens mit dem Dachsberg vertraut, wurde Herr 1958 zum Bürgermeister der Gemeinde Wittenschwand gewählt. 1966 folgte die Wiederwahl.

Engagement für Zusammenschluss

Sein Engagement für den Zusammenschluss zur Gesamtgemeinde Dachsberg wurde belohnt mit seiner Wahl zum ersten Bürgermeister dieser im Dezember 1970 neu gegründeten Gemeinde. 1979 und 1987 wurde er wiedergewählt. Viele große Projekte, etwa der Bau von Schule, Kindergarten und Dachsberghalle sowie die Wasser- und Abwasserversorgung wurden in seiner Amtszeit geplant und verwirklicht.

Auch als Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbands von 1981 bis 1998 hat Gustav Herr, gemeinsam mit seinem Vorgänger Gottfried Mutter, der dieses Amt von der Gründung 1967 bis 1981 bekleidet hatte, Vorbildfunktion bewiesen. Neben seinem politischen Engagement stand immer auch das soziale im Fokus seiner Bemühungen. Wichtig war ihm stets das lebendige Miteinander der Vereine.

Gründer der Sozialstation

Auch die Sozialstation in St. Blasien hat Gustav Herr mitbegründet und war deren erster Geschäftsführer. Als glühender Verfechter des europäischen Gedankens setzte er sich für die Partnerschaft Dachsbergs mit der französischen Partnergemeinde St. Jean de Sixt ein. Im Jahr 1995 übergab Gustav Herr sein Amt als Dachsberger Bürgermeister an Nachfolger Helmut Kaiser, dessen Laufbahn er selbst quasi mitbegründet und über 19 Jahre hinweg begleitet hatte, indem er ihn am 1. August 1976 bei der Gemeinde Dachsberg für die Ausbildung zum Verwaltungsangestellten einstellte.

In seinen wohlverdienten Ruhestand entlassen und 1995 zum Ehrenbürger der Gemeinde Dachsberg ernannt, legte Gustav Herr indes keineswegs seine Hände in den Schoß und ruhte sich auf seinen Lorbeeren aus, sondern er begann ein Studium der Religionsphilosophie in Freiburg, beispielsweise besuchte er Seminare über das Denken Kants. In den letzten Jahren wurde es ruhiger um Gustav Herr, allein er blieb bis zuletzt den Dachsbergern nicht nur geistig, sondern auch körperlich präsent.

Mit bewundernswertem Durchhaltevermögen und stets liebevoll unterstützt durch Ehefrau Anneliese meisterte er alle gesundheitlichen Klippen, mit denen er sich im Laufe der Zeit konfrontiert sah. Selbst kurze Zeit noch vor seinem Tod verstrich kaum ein Tag, an dem man ihm nicht in Wittenschwand auf einem Spaziergang mit dem Rollator begegnen konnte. Seine Lebensleistung, aber auch sein starker Charakter werden in seiner Gemeinde Dachsberg unvergessen bleiben.