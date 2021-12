von Karin Steinebrunner

Das verschobene Gemeindejubiläum, eine neue Feuerwehrabteilung, die Mobilfunkversorgung und weitere Themen sind im zu Ende gehenden Jahr in Dachsberg hervorgestochen. Bürgermeister Stephan Bücheler erinnerte in der Gemeinderatssitzung an die zurückliegenden Monate.

In seinem Jahresrückblick merkte Bücheler zunächst an, dass das Jubiläum 50 Jahre Dachsberg noch nicht gefeiert werden konnte, aber im kommenden Jahr nachgeholt werden soll. Er erinnerte auch an den am 31. Juli mit knapp 94 Jahren gestorbenen Gustav Herr, der 23 Jahre Bürgermeister von Wittenschwand und im Anschluss 24 Jahre Bürgermeister von Dachsberg war.

Ein historisches Ereignis sei die Neugründung der Feuerwehreinsatzabteilung Nord gewesen und im selben Zusammenhang der Beschluss der Schaffung eines Gerätehauses in Vogelbach mit einem Gesamtinvestitionsbedarf von rund einer Million Euro.

Auch der Mobilfunkausbau habe den Gemeinderat reichlich beschäftigt. Den geplanten Standort habe die Gemeinde abgelehnt und einen Alternativvorschlag unterbreitet. Dass indes der Ausbau insgesamt dringend nötig sei, hätten Bauhof und Feuerwehr deutlich zu spüren bekommen, die ihren Aufgaben inzwischen teilweise nur noch mit äußersten Schwierigkeiten nachkommen könnten.

Im Rathaus wurde eine Auszubildende eingestellt, der Ausbau des Bergbauwanderwegs wurde beschlossen und der Dachsweg ist in Planung. Die Kohlenmeilertage fanden in kleinem Rahmen statt und der erstmals in der Gemeinde ausgelobte Ehrenamtspreis wurde übergeben.

Viele zusätzliche Aufgaben entstanden der Gemeindeverwaltung durch die Umsetzung der wechselnden Corona-Verordnungen. Zwischen April und Juli wurde eine Bürgerteststation im Rathaus eingerichtet, Impfaktionen für ältere Mitbürger mitorganisiert sowie eine allgemeine Impfaktion in der Dachsberghalle angeboten. Die Gemeindeverwaltung hat im laufenden Jahr mehr als 15.000 Schnelltests an Kindergärten und Schulen ausgeteilt.

Zur Planung für das Jahr 2022 nannte Bürgermeister Stephan Bücheler lediglich kurz die wichtigsten Themen. Darunter waren der Endspurt in Sachen Breitbandausbau, die Planung und Finanzierung des Feuerwehrgerätehauses, die weitere Schaffung von Wohnraum sowie die Ausgestaltung der Wanderwege.