Ein offenes Atelier gibt es seit dieser Woche immer montags im „Alten Engel“ in Urberg. Der gelernte Schauwerbegestalter Peter Döring bietet dort Hobbykünstlern eine Plattform, auf der sie sich in lockerer Atmosphäre erproben, neue Techniken kennenlernen und ihren eigenen Kunststil entwickeln können.

Döring arbeitete unter anderem als Innenarchitekt und Designer im Ladenbau und für die Küchenindustrie, lebte aber auch über acht Jahre hinweg als Maler in Spanien, bevor er, zurück in Deutschland, zusammen mit den Hochschulen aus Wismar und Furtwangen sowie mit Industrie und Handel zukunftsorientiertes Küchendesign entwickelte. Er schrieb mehrere Fachbücher und ging schließlich 2015 in den Hochschwarzwald, um wieder zu malen. In St. Blasien betrieb er kurzzeitig ein eigenes Atelier, wo er auch bereits Kurse anbot. Seit 2020 lebt und arbeitet er in Menzenschwand.

Zum ersten Schnuppertag im Urberger „Alten Engel“ waren vier Frauen gekommen, die es sich in dem Raum gemütlich machten, sich ihren Platz mit je eigener Staffelei aussuchten und nach einer kurzen Einführung ein für sie gerade passendes Motiv aussuchten. Döring hatte eine ganze Palette an Vorlagen aus verschiedenen Epochen und unterschiedlichen Stilrichtungen mitgebracht.

Auch Leinwände hatte er dabei, dazu Farben und Pinsel in großer Auswahl. Döring empfahl den vier Teilnehmerinnen, zunächst ihre Vorlage und danach die Leinwand grob in ein Raster einzuteilen und dann die Konturen ihres zu malenden Gegenstandes vorzuzeichnen. Dann ging es schon an die Auswahl der Farben.

Gemalt wurde mit Acrylfarben, die Wichtigsten von ihnen hatte Döring in großformatigen Flaschen ebenfalls mitgebracht. Döring ließ seinen Schülerinnen viel Freiraum zur eigenen Gestaltung, griff aber auch immer wieder dezent mit kleinen Hilfestellungen oder speziellen Tipps ein. So half er beim Mischen des richtigen Farbtons, hauchte dem Gemälde durch großzügig mit schnellen Strichen hingesetzte Konturen Leben ein oder erklärte die Handhabung von Spachteln.

Die Frauen empfanden diese einfühlsame Art der Anleitung sehr wohltuend und arbeiteten mit Feuereifer an ihren Kunstwerken. So entstanden innerhalb von rund drei intensiv genutzten Stunden vier ganz unterschiedliche Bilder, die die Frauen dazu anregten, beim nächsten Mal in einer je anderen Richtung weiterzumachen.

Spontan entschlossen sie sich zum Wiederkommen. Einige wenige Plätze sind noch frei, sowohl einmalige Schnuppernachmittage als auch mehrfache Besuche sind möglich. Döring ist jeweils montags zwischen 14 und 19 Uhr in Urberg, die Teilnehmer können sich ihre Arbeitszeit innerhalb dieses Zeitrahmens frei einteilen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.