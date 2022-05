von sk

Nach zweijähriger Corona-bedingter Pause hat der Bezirks-Imkerverein Albtal wieder seine Hauptversammlung abgehalten. Die Vorsitzende Anita Böhler registrierte parallel zum Landesverband auch örtlich eine steigende Mitgliederzahl. Auf die Zahl der Bienenvölker hatte das Wetter einen großen Einfluss, nicht die Corona-Pandemie. Dies schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

Aktuell verzeichnet der Verein 54 Imker mit durchschnittlich je sechs Bienenvölkern. Auch Schriftführer Andreas Volk konstatierte für die Bienenzucht eine relative Unabhängigkeit von der Pandemie-Entwicklung, obwohl auch die Tätigkeiten des Bezirks-Imkervereins Albtal weitgehend eingeschränkt waren.

Angesprochen wurde kurz die Radiosendung, in der in der vergangenen Woche Anita Böhler zur Konkurrenz zwischen Wild- und Honigbienen befragt wurde. Anlass für diese Sendung war die Maßnahme, dass im Kanton Aargau inzwischen aus Angst vor einem zu starken Ungleichgewicht Honigbienen angemeldet werden müssen. In unseren Breiten allerdings, so Anita Böhler, sei keine Gefahr für den Bestand der Wildbiene gegeben.

Angesprochen hat hingegen das Mitglied Gerhard Nennemann, wie man neben der allgemeinen Sensibilisierung gegenüber bienenfreundlichen Gartenformen vor allem Kindern Bienen näherbringen könnte. Auch ein Angebot seitens des Vereins zur Diskussion aktueller Probleme, vornehmlich von Jungimkern, wurde gewünscht. Rolf Büchele wies auf die Einrichtung des Stammtischs hin, die zu diesem Zweck wiederbelebt werden sollte. Anita Böhler schlug außerdem unregelmäßige Imkertreffs vor, je nach der jahreszeitlichen Entwicklung. Auch Treffen an einem der Kreislehrbienenstände, verbunden mit speziellen Themen, sowie Standbegehungen seien nun wieder möglich. Im Sommer soll ein Grillnachmittag zum Gedankenaustausch beitragen, im Herbst könnte es einen Kameradschaftsabend geben.