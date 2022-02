von Karin Steinebrunner

Nachdem der „Alte Engel“ in Urberg im vergangenen Jahr trotz Corona begonnen hat, sich als neuer Ort für allerlei kulturelle Veranstaltungen einen Namen zu machen, kam dieser Tage das aktuelle Jahresprogramm für die diesjährigen Außenveranstaltungen heraus. Es verspricht ein spannendes Jahr mit unterschiedlichen Formaten zu werden im Garten des Anwesens. Sicherlich werden im Laufe des Jahres noch weitere Veranstaltungen, ob außen oder im Innenbereich, hinzukommen, wie Vernissagen, Nachmittage mit Livemusik oder auch ein Tangonachmittag. Und auch das Einjährige am 3. Juli soll gebührend gefeiert werden.

Alle Außenveranstaltungen finden jeweils an Samstagen statt. Den Anfang im Freien machen unter dem Titel „Wort & Klang“ zwei Frauen. Am 23. April um 19.30 Uhr gestalten die in Ibach lebende Regine Weiß und die in Wittenschwand beheimatete Dorle Harrison gemeinsam einen Abend mit Gedichten und Musik. Um 19 Uhr beginnt am Samstag, 30. April, der Einakter „Familienbande“ der Theaterfreunde Dachsberg, frei nach Dante Alighieri in Szene gesetzt von Karin Steinebrunner.

Am 14. Mai gastiert um 20 Uhr Goschehobel mit Alemannischem Folkrock in Urberg, am 25. Juni, ebenfalls um 20 Uhr, gibt Sergio Vesely unter dem Titel „Serenade“ einen Südamerikanischen Liederabend mit Akkordeon, Gitarre und Gesang. „Zwischen Himmel und Erde“ ist das Programm des Gitarrenkonzertes von Gaetano Siino am 16. Juli ab 20 Uhr überschrieben.

Zu einem musikalischen „Spaziergang durch Wald und Feld“ lädt Stefanie Kirner mit ihrem Harfenkonzert am 30. Juli um 19 Uhr ein, und am 20. August gastiert um 20 Uhr das bereits aus dem vergangenen Jahr in bester Erinnerung gebliebene Duo Tavernenlieder mit Vera Maier und Thomas Allgeier aus Ibach im „Alten Engel“.

Die Veranstaltungen

Informationen zu den Veranstaltungen sind den jeweiligen Flyern oder zeitnahen Ankündigungen zu entnehmen. Um Anmeldung per Telefon (07672/481572) wird gebeten. Alle Außenveranstaltungen finden nur bei gutem Wetter statt. Wenn möglich werden Ausweichtermine angeboten.