von Karin Steinebrunner

Dachsweg heißt der Kinder- und Familienwanderweg, der in der Gemeinde entstehen soll. Dafür hat es in den vergangenen Tagen mehrere Aktionen gegeben. Zunächst hat Revierförster Stefan Mayer in Absprache mit der Naturschutzbehörde größere Bäume entfernt, dann war am 30. Oktober im Feldgehölzbiotop am Dietlisberg eine kleine Gruppe von Helfern mit Motorsäge und Astschere unterwegs, um kleinere Gehölze zu entfernen.

Als dritte Maßnahme wurden am Dienstagvormittag die abgehauenen Teile von den Kindern der Dachsberger Grundschule unter Anleitung der Vorsitzenden des Natur- und Wandervereins, Bärbel Rutzen, auf einem großen Haufen zusammengetragen.

Mit Feuereifer gingen zunächst die Dritt- und Viertklässler am Dienstagvormittag daran, die abgeschnittenen Äste und kleinen Bäume einzusammeln und auf einen großen Haufen zu stapeln. Die Bäume konnten gar nicht groß genug sein, die Schüler wetteiferten geradezu darum, wer den größten und schwersten Baum würde schleppen können. Für die nachfolgenden Erst- und Zweitklässler war das ganz praktisch, konnten sie sich doch dann um die vielen kleineren Teile kümmern, die es noch einzusammeln galt.

Bärbel Rutzen kümmert sich auch hauptverantwortlich um den bis zum 15. November zu stellenden Nachfolgeantrag beim Biosphärengebiet Schwarzwald für die zweite Phase der Dachswegrealisierung. Sie war ganz begeistert vom Elan der Kinder und auch von der überragenden Hilfsbereitschaft, die ihr aus der Bevölkerung entgegengebracht wurde.

Nach einem Spendenaufruf im Mitteilungsblatt der Gemeinde trugen ihr viele Bürger ihre Mithilfe an, und auch eine große Zahl von Materialspenden wurde ihr zugesagt. Einen wesentlichen Bestandteil der Antragsbegründung wird diese breite Unterstützung ausmachen. Daneben macht die spielerische Heranführung an Themen wie Nachhaltigkeit und Klimawandel, die durch den Weg angestrebt wird, einen weiteren wesentlichen Teil für dessen Begründung aus.

Der Natur- und Wanderverein Dachsberg gestaltet in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Dachsberg und den mit dem Konzept beauftragten Dachsbergerinnen Angela Gladstone und Dorothee Harrison dieses Erlebnispfades am Dietlisberg. Der Weg wird anhand einer Geschichte erlaufen, in deren Mittelpunkt ein Dachs als zentrale Figur steht.

Die Geschichte wird aus der Perspektive dieses Tieres erzählt. Entlang seines Weges kommt er bei zehn Stationen vorbei. Jede Station hat ein Thema, in das die Kinder eintauchen und es erforschen können. Tiere und Pflanzen im Wald und die Wechselwirkungen ihrer Lebensräume mit Umwelteinflüssen und Klimaveränderung können entdeckt werden.

Beispielsweise geht es um die Bedeutung des Waldes und seines Wandels – der in Dachsberg ja bereits spürbar ist – und um den Bezug der Menschen zum Wald, aber auch um Klangerfahrungen oder ganz allgemein darum, die Welt aus einer anderen Perspektive wahrzunehmen. Alle Sinne sollen hier angesprochen werden, sagen die Initiatorinnen.