von Karin Steinebrunner

In seiner letzten Sitzung des Jahres hat der Ibacher Gemeinderat den Bebauungsplan „Mittlerer Berg“ beschlossen. Zuvor hatte Isolde Britz nochmals, im Auftrag der Stadtbau Lörrach, die im Rahmen der Offenlegung eingegangenen Hinweise erläutert.

Seitens der Bevölkerung waren keine Stellungnahmen eingegangen, die sechs Stellungnahmen der Behörden betrafen lediglich Kleinigkeiten wie die Einzeichnung eines Sichtdreiecks im Einmündungsbereich oder den Hinweis, dass der Betrieb von Beherbergungsbetrieben in diesem Wohngebiet ausgeschlossen ist.

Auch die Bauvorschriften zu Garagen wurden leicht präzisiert. Pro Baugrundstück müssen als ökologische Ausgleichsmaßnahme zwei Bäume gepflanzt werden. In die fünf Baufenster wurden pro forma neun Häuser eingezeichnet. Deren genauer Standort ist indes nicht festgelegt. Die Satzung soll noch in dieser Woche rechtskräftig werden. In einer der kommenden Sitzungen wird dann die Erschließung auf der Tagesordnung stehen.

Schlauch- und Atemschutzwerkstatt

Beschlossen wurde in der Gemeinderatssitzung außerdem der Beitritt Ibachs zu einem öffentlich-rechtlichen Vertrag zur Einrichtung einer zentralen Schlauch- und Atemschutzwerkstatt für die Feuerwehren im Gemeindeverwaltungsverband St. Blasien. Teil dieser Kooperation sollen neben St. Blasien und Ibach auch Häusern, Bernau, Höchenschwand, Dachsberg und Todtmoos sein.

Die Einrichtung soll für die Feuerwehren der kleinen Gemeinden eine Entlastung darstellen sowie Rechtssicherheit geben, da die zur Wartung und Pflege erforderlichen Geräte von ihnen nicht vorgehalten werden könnten. Für die in regelmäßigen Abständen geforderte Reinigung, Prüfung und Trocknung der Schläuche sowie für die Füllung der Atemluftflaschen und die Reinigung, Desinfektion und Prüfung von Vollmasken und Lungenautomaten werden Gebühren erhoben werden, die Mitgliedschaft selbst ist aber kostenfrei.

Energiemanagement

Zur Erreichung einer klimaneutralen Kommunalverwaltung soll im Gemeindeverwaltungsverband St. Blasien eine Personalstelle „Kommunales Energiemanagement“ eingerichtet werden. Hierfür gibt es Fördermittel, die befristet sind auf drei Jahre. Bei der sofortigen Einstellung einer entsprechenden Person beträgt die Förderung 80 Prozent, bei der Einstellung zum Beginn des Jahres 2023 sind es 70 Prozent. Ibach beschloss die grundsätzliche Beteiligung an diesem Plan und befürwortete die sofortige Einstellung unter dem Vorbehalt, dass eine geeignete Bewerbung eingehen wird und dass die verbleibenden Kosten von rund 13.000 Euro pro Jahr entsprechend der Abfolge der Projektrealisierungen auf die Mitglieder verteilt werden.

Die Jagdpacht

Bürgermeister Helmut Kaiser gab in der jüngsten Gemeinderatssitzung zudem bekannt, dass die beiden im nächsten Jahr ablaufenden Jagdpachtverträge jeweils um ein Jahr verlängert werden, womit ein Gleichlauf der Vertragslaufzeit mit der dritten Jagdpacht erzielt wird. Dies wurde beschlossen mit Blick auf eine mögliche zukünftige Neuverteilung der Reviere.