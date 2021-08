von Karin Steinebrunner

Ganz schön hart im Nehmen sein mussten Aussteller wie Gäste beim Naturparkmarkt, der zusammen mit dem Kohlenmeilertag auf dem Dachsberg stattfand. Traditionell wurde um 11 Uhr der frisch gestapelte Kohlenmeiler in Glut gesetzt. Außerdem wurde der erstmals ausgelobte Ehrenamtspreis der Gemeinde verliehen.

Eigentlich sollte der Preis schon beim Neujahrsempfang übergeben werden, doch das musste coronabedingt ausfallen – der Meilersonntag wurde als Ersatztermin gewählt. Aufgrund der heftigen Regenschauer war es gewagt, den Preis trockenen Fußes übergeben zu wollen. Der Waldsportplatz jedenfalls ähnelte eher einer Schlammarena und die Autos hatten am Nachmittag Mühe, den Parkplatz ohne durchdrehende Räder zu verlassen.

Görwihl Mobilfunkausbau: Gesundheits-Experten warnen vor Gefahr durch Bestrahlung und appellieren an Kommunen Das könnte Sie auch interessieren

Die Ausgezeichneten freuten sich trotzdem über die Würdigung ihres ehrenamtlichen Engagements. Ausgewählt worden waren Ursula Haselwander aus Urberg, Bernhard Weber aus Wittenschwand und Roland Berger aus Wolpadingen.

Ursula Haselwander hatte 1980 den Bastelkreis Urberg initiiert und über drei Jahrzehnte hinweg geleitet. In dieser Zeit konnte der Kreis mehrere zehntausend Euro für soziale Projekte spenden, wofür Ursula Haselwander bereits 2003 mit der Ehrenmedaille des Landkreises Waldshut ausgezeichnet wurde. 14 Jahre lang hat sie Jugendgruppen betreut, war mehr als drei Jahrzehnte aktives Mitglied im Kirchenchor Urberg, wirkte beim Besuchsdienstangebot der Seelsorgeeinheit im Bereich von Dachsberg und Ibach mit und ist im Nachbarschaftsverein Bürger für Bürger seit dessen Gründung aktiv.

Ibach Ein bestehender Mast im Wald bei Oberibach stellt eine Alternative für einen geplanten neuen Mobilfunkmast dar Das könnte Sie auch interessieren

Bernhard Weber ist 1969 der Feuerwehrabteilung Wittenschwand beigetreten und bis heute darin engagiert. 25 Jahre lang hat er die Abteilung als Kommandant geführt und gehört bis heute dem Vorstand der Gesamtfeuerwehr als Kassierer an. 2012 wurde er zum Ehrenkommandanten ernannt. Seit 1977 ist er Mitglied der Trachtengruppe Dachsberg, seit über 30 Jahren deren Trachtenwart und Verwalter der Requisiten. Im Natur- und Wanderverein ist Weber seit 2008 Mitglied und seit 2017 als Wegewart im Vorstand tätig.

Einsatz für den Meilersonntag

Reinhold Berger war von 1980 bis 1992 Vorsitzender des Turn- und Sportvereins Dachsberg. Unter seiner Regie wurde der Waldsportplatz ausgebaut und der Jugend- und Breitensport maßgeblich vorangetrieben. Als Vorstandsmitglied im Förderverein Dachsberghalle hat er aktiv dazu beigetragen, dass die Halle gebaut werden konnte. Hätte er sich vor 25 Jahren nicht als Köhlermeister der ersten Stunde zum Jubiläum 1000 Jahre Österreich und 625 Jahre Hauensteiner Einungen eingebracht, gäbe es vermutlich den Meilersonntag nicht. Gemeinsam mit Ehefrau Gertrud hat er 2001 den Willkommens-Platz an der Ortseinfahrt nach Wolpadingen angelegt, den beide bis heute liebevoll betreuen.

Dachsberg Festtage rund um den Kohlenmeiler stehen ab Sonntag, 1. August, an Das könnte Sie auch interessieren

Musikalisch geehrt wurden die drei Ausgezeichneten mit der Dachsberg-Polka der Trachtenkapelle. Zum Schluss merkte Bürgermeister Stephan Bücheler an, es gebe noch viele engagierte Menschen auf dem Dachsberg. Daher wolle er die Bevölkerung dazu ermuntern, auch für die Zukunft Vorschläge zur Vergabe des Ehrenamtspreises einzureichen.

Der Naturparkmarkt litt unter den Regenschauern. | Bild: Karin Steinebrunner

Trotz des Regens ließen sich Aussteller sowie Gäste nicht unterkriegen, wie die immerhin vollständig ausgegebenen 300 Klämmerchen zur Regulierung der Besucherzahl bezeugten. Über regen Zulauf nicht beklagen konnte sich die Naturpark-Kochschule, in der die Kinder begeistert rührten und werkelten. An den Ständen, die Essen und Trinken anboten, fanden sich immer wieder Besuchergrüppchen zusammen, die unter dem Schutz des Vordachs oder der Regenschirme ein Schwätzchen wagten.

Dieses Alpaca trotzte dem Regen am Naturparktmarkt. | Bild: Karin Steinebrunner

Die Köhler indes sind Wind und Wetter gewohnt: Für diesen 23. Kohlenmeiler in den 25 Jahren seit der Wiederbelebung der Köhlerei auf dem Dachsberg waren 25 Ster Buchenholz aufgestapelt und am Sonntag mit Glut bestückt worden. Programmgemäß begann er fröhlich vor sich hin zu qualmen. Das In-Glut-Setzen selbst übernahmen in diesem Jahr die beiden direkt zuvor Geehrten, Bernhard Weber und Reinhold Berger, während der Köhlernachwuchs durch Nachfüllen des Kamins dafür Sorge trug, dass der einmal begonnene Verkohlungsvorgang nicht ins Stocken geraten konnte.