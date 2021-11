von Karin Steinebrunner

Zum Breitbandausbau in Dachsberg hat Bürgermeister Stephan Bücheler in der jüngsten Gemeinderatssitzung erläutert, dass Wilfingen, die Höll und das Luchle noch ausstehen und vermutlich im nächsten Frühjahr angeschlossen werden, der Ausbau in Happingen aber möglichst noch vor dem Wintereinbruch beendet werden sollte. Die Ortsteile Oberkutterau und Oberbildstein werden von St. Blasien aus über das Albtal angefahren.

Anfragen

Der Bürgermeister informierte außerdem darüber, dass Betreuer für das Urberger Mineralienmuseum gesucht werden. In der Frageviertelstunde wurde darum gebeten, beim Aufruf des Natur- und Wandervereins zu Materialspenden für den Dachsweg nähere Angaben zu machen. Zu einem Bauantrag in Schmalenberg erteilte das Gremium sein Einvernehmen, aber mit Hinweisen zur Erschließung. Außerdem wurde dem Carport in der aktuellen Planung nicht zugestimmt, da er zu weit in die Straße hineinrage. Hier wird eine Umplanung erforderlich sein.