St. Blasien vor 4 Stunden

Breitband in der Region St. Blasien: Mancherorts Inbetriebnahme noch diesen Herbst

Wann können die ersten Häuser an das Breitbandnetz angeschlossen werden? Laut Landratsamt werden einige Ortsnetze in Kürze ans Netz gehen können. Doch wie ist die Lage in den Gemeinden? Ein Überblick.