Urberg – Der Dachsberger Ortsteil Urberg wird am kommenden Wochenende das Ziel vieler Fans der Blasmusik und der Trachtenvereine sein. Das Musikfest 2022 zum 180-jährigen Bestehen des Vereins wird, wie schon die 175-Jahr-Jubiläumsfeier, zugleich als Bezirksmusik- und Kreistrachtenfest ausgerichtet.

Das große Fest des Musikvereins Urberg findet von Donnerstag, 26. Mai, bis Montag, 30. Mai, statt. „Der Verein hat, wie schon beim 175-jährigen Jubiläum, fünf Tage mit Blasmusik satt geplant“, verspricht der Vorsitzende Martin Muchenberger. Muchenberger ist hoch erfreut, dass nach langer Zeit der Abstinenz endlich wieder gefeiert werden kann. „Unser Musikfest ist eine ideale Gelegenheit, in geselliger Runde Freunde zu treffen und Musik zu genießen.“

Der Verein

Der MV Urberg kann auf die längste Geschichte aller Vereine im südlichen Hochschwarzwald und Hotzenwald zurückblicken. Nach den vorhandenen Aufzeichnungen wurde der Vorläufer des Musikvereines Urberg vor 180 Jahren gegründet. Kurz nach der Erbauung der katholischen Pfarrkirche im Jahre 1817 wurde von dem damaligen Pfarrer Häring eine kleine Musikkapelle ins Leben gerufen, die rein kirchlichen Zwecken diente. Laut Überlieferungen bestand die Gruppe zu Beginn aus 20 Musikern. Im Laufe der Jahre sank deren Zahl stark, jedoch waren immer fünf bis sechs Mann beisammen, um gemeinsam zu musizieren. 1885 kam es dann zur Gründung des Militärvereins, der auch Auswirkungen auf die Urberger Musik haben sollte, denn es kam zu vermehrten Auftritten auch bei weltlichen Anlässen.

Im Februar 1922 wurde der Musikverband Oberrhein gegründet, dem sich im September desselben Jahres auch die Urberger Musik, nun unter dem Namen Musikverein Urberg mit zehn aktiven Musikern anschloss. Im Jahr 1967 wurde erstmals ein Bezirksmusikfest verbunden mit dem 125-jährigen Vereinsjubiläum gefeiert. 1982 konnten die original Schwarzwaldtrachten, die der Verein auch heute noch trägt, angeschafft werden. Im Jahre 1994 wurde mit dem Bau eines Vereinsheims das „Musiskhäusle“ in Eigenleistung begonnen, das im Rahmen des Bezirksmusikfestes 1997 feierlich eingeweiht werden konnte. Das „Musikhäusle“ wurde zwischen 2004 und 2011 nochmals erweitert und ist heute Mittelpunkt des Vereinslebens: Jungmusikerausbildung, Registerproben, Veranstaltungen wie das traditionelle Kutteln-Essen oder einfach nur geselliges Beisammensein – ohne „Musikhäusle“ wäre vieles nicht möglich.

Der MV Urberg hat derzeit 40 aktive Musiker, acht Jungmusiker, 18 Ehrenmitglieder und 157 Passivmitglieder. Vorsitzender des Vereines ist Martin Muchenberger.

Besondere Höhepunkte

Das fünftägige Fest beginnt am Donnerstag, 26. Mai, um 14 Uhr mit dem traditionellen Traktoren- und Oldtimertreffen.Die Teilnehmenden versammeln sich mit ihren Fahrzeugen ab 12 Uhr am Rathaus in Wittenschwand, um anschließend gemeinsam die Ausfahrt zum Festzelt beim Vereinsheim in Urberg zu starten. Für musikalische Unterhaltung sorgen an diesem ersten Festtag die Trachtenkapelle Dachsberg und die Trachtenkapelle Obermettingen. Weiter geht es am Freitagabend, mit dem Bergfest einschließlich der Bezirksmusikprobe. Nach der Probe legt „DJ Dörfl“ zur flotten Unterhaltung der Festgäste auf.

Am Samstagabend spielt das Ensemble MeerBlech – „Das Blechste am Norden“, einer siebenköpfigen Formation professioneller Musiker (Marinemusikkorps Kiel), deren Bandleader, Alexander Albiez, aus Dachsberg stammt.

Der große Bezirksmusik- und Kreistrachtentag am Sonntag beginnt um 10.30 Uhr mit dem Frühschoppenkonzert. Um 14.30 Uhr startet der große Festumzug mit den niedersächsischen Freunden der Freiwilligen Feuerwehr

Northen sowie allen am Trachten- und Bezirksmusikfest teilnehmenden Vereinen.

Programm