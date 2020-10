von Karin Steinebrunner

Einstimmig hat der Ibacher Gemeinderat Ibach den Beitritt der Gemeinde zum Förderverein Hospiz für den Landkreis Waldshut beschlossen, wobei Ibach als kleinste Gemeinde im Landkreis des Proporzes wegen einen leicht verringerten Beitragssatz erhalten soll. Akzeptiert wurde auch die Neuordnung des Gutachterausschusswesens im Landkreis, zumal die kleine Gemeinde, in der nur wenige Fälle pro Jahr zur Begutachtung anstehen, keine andere Möglichkeit sah, als der Vereinbarung zuzustimmen.

Albbruck Albbruck wird neues Mitglied im Förderverein „Hospiz für den Landkreis Waldshut“ Das könnte Sie auch interessieren

Bürgermeister Helmut Kaiser gab bekannt, dass die ausgeschriebene Stelle eines Waldwegewartes zur Kontrolle und Wartung des Wegenetzes an Hubert Strittmatter vergeben wurde. Außerdem sei der Badische Gemeindeversicherungsverband angefragt worden, welcher Text auf den Schildern stehen sollte, die an Weideübergängen auf Wanderwegen platziert werden sollen. Die entsprechende Diskussion hatte ergeben, dass vor allem Hundehalter als gefährdet angesehen werden, wenn sie mit ihren Vierbeinern über Weiden gehen, auf denen Kälber mit ihren Mutterkühen stehen. Die Verwaltung will einen Kostenvoranschlag für entsprechende Schilder einholen.

Dachsberg Auch die Gemeinde Dachsberg tritt dem Hospizförderverein des Kreises Waldshut bei Das könnte Sie auch interessieren

Gemeinderätin Christina Müller machte darauf aufmerksam, dass die Straßenbeleuchtung im Bereich der Bushaltestelle in Unteribach in der Nähe der Gemeindehalle unzureichend sei. Um die Situation dort zu verbessern, soll geprüft werden, ob die Beleuchtung des ebenfalls wenig beleuchteten Parkbereichs bei der Halle gemeinsam mit der Beleuchtung der Bushaltestelle aufgewertet werden oder ob eventuell eine gemeinsame Lösung mit der sich in diesem Bereich neu ansiedelnden Firma gefunden werden könnte.