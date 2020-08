von Karin Steinebrunner

Der Dachsberger Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung den Beitritt der Gemeinde zum Förderverein Hospiz für den Landkreis Waldshut beschlossen. Außerdem fasste er einen Aufstellungs- und Offenlegungsbeschluss für eine Außenbereichssatzung in Oberbildstein.

Derzeit existiert kein stationäres Hospiz im Landkreis. Zur Ergänzung der vorhandenen mobilen Angebote wurde der Förderverein Anfang des Jahres gegründet. In drei bis vier Jahren soll es in der Bahnhofstraße in Tiengen ein Hospiz geben, möglichst kombiniert mit einer Tagespflege sowie weiteren Angeboten. Der Mitgliedsbeitrag für Gemeinden ist nach deren Größe gestaffelt. Für Dachsberg beträgt er 250 Euro. Der Gemeinderat begrüßte das Vorhaben. Daniel Bücheler kritisierte indes die bewusste Schaffung einer Finanzierungslücke durch den Gesetzgeber, die angeblich einer Kommerzialisierung entgegenwirken solle, in Wahrheit aber wieder zu neuen Konkurrenzsituationen führen könne.

Bauvorhaben auf dem Weg

Zur Darstellung der Entwurfsplanung für den Erlass einer Außenbereichssatzung in Oberbildstein war Birgit Auzinger von der Stadtbau Lörrach in die Sitzung des Gemeinderats Dachsberg gekommen. Um ein dort geplantes Bauvorhaben zu realisieren, ist die Aufstellung dieser Außenbereichssatzung unumgänglich.

Auzinger referierte, dass die notwendigen Untersuchungen zum Artenschutz keine feststellbaren Eingriffe ergeben hatten und damit im vereinfachten Verfahren ein Aufstellungs- und Offenlegungsbeschluss möglich ist, den der Gemeinderat dann auch fasste. Nach der einmonatigen öffentlichen Auslegung der Pläne können somit der Satzungsbeschluss sowie die öffentliche Bekanntmachung des Vorhabens erfolgen.