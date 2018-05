Dachsberg Wanderinnen blicken im Biosphärengebiet in die Naturgeschichte

Die Wanderführer Heinz-Michael Peter und Christoph Huber zeigen auf einer Wanderung das Biosphärengebiet. Die Teilnehmerinnen lernen die große Vielfalt der Landschaft kennen.

Eine weibliche Gruppe hatte sich für eine Tour durchs Biosphärengebiet am Klosterweiher eingefunden. Wanderführer Heinz-Michael Peter und Christoph Huber, die in Kooperation von Schwarzwaldverein und Biosphärengebietsverwaltung die Wanderung anführten, hatten fachkundige Hilfe. Der Gruppe hatten sich die Landschaftsexpertin für den Oberen Hotzenwald beim Regierungspräsidium, Friederike Tribukait, sowie die Biologin Dietlinde Köppler angeschlossen.

Huber erläuterte die Biosphärengebietskulisse. Dabei betonte er als die drei wichtigsten Kriterien für die Errichtung eines Biosphärengebiets die Erhaltung der Biodiversität, mit dem Beispiel der Hinterwälderrasse, die Bildung zur nachhaltigen Entwicklung sowie den nachhaltigen Tourismus. Einige Gemeinden konnten sich bislang aufgrund von Bedenken wegen der Schutzgebietskriterien nicht zur Teilnahme am Biosphärengebiet entschließen. Huber hoffe indes, dass, ähnlich wie auf der Schwäbischen Alb, bei der nächsten Chance zur Beteiligung in rund acht Jahren diese Gemeinden vom Konzept überzeugt sein werden.

Peter erklärte die Wanderroute vom Klosterweiher zur Friedrich-August-Grube, wo er eine Einführung in die Gesteinsarten gab und der Stolleneingang besichtigt wurde.

Am Kreuzfelsen mit Blick in die Schweiz gab er eine Einführung in die Landschaftskunde, beginnend mit der Eiszeit vor rund 12 000 Jahren, in der es in diesem Gebiet noch Mammuts und andere Großtiere gab, über die nacheiszeitliche Tundrenlandschaft mit ihren großen Findlingen sowie die Waldzeit mit dem Aufkommen von Tanne und Buche bis zur heutigen Zeit mit Wässerwiesen, Viehwirtschaft und Mooren.

Beim Gang über die Weidfelder oberhalb von Ruchenschwand thematisierten die Wanderführer die typischen Pflanzen der Region, wie Weidbuchen, Silberdisteln, Flügelginster, aber auch Augentrost, Bärwurz und Blutwurz. Peter hatte Schnaps aus Blutwurz im Gepäck. In Richtung Ibach führte der Weg zur Rast in der Engländerhütte, von wo aus die Gruppe einen Blick über die Allmendweiden schweifen lassen konnte, eines der Alleinstellungsmerkmale des Biosphärengebiets, mit ihren Wacholderheiden und dem Bewuchs mit Arnika, ein typisches Charakteristikum.

Über den höchsten Punkt auf der Tour, den Geisberg, ging es zurück zum oberhalb des Klosterweihers gelegenen Horbacher Moor, wo Peter einen Fleck mit Sonnentau entdeckt hatte, die Spirken, wie die aufrecht in die Höhe ragende Moorkiefern genannt werden, das typische Wollgras und die Moosbeere erwähnte und den staunenden Teilnehmerinnen demonstrierte, wie eine drei Meter lange Stange mühelos im Moor versenkt werden kann.