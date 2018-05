Dachsberg Waldorfschüler entführen in die Zeit der Kreuzzüge

Die Schüler der siebten und achten Klasse der Freien Waldorfschule Urberg konnten mit dem Stück „Die Lichtflamme“ von Selma Lagerlöf vollends begeistern.

König und Narr bilden den Rahmen der Aufführung „Die Lichtflamme“ der siebten und achten Klasse der Freien Waldorfschule in Urberg von Herbert Ludwig nach einer Erzählung von Selma Lagerlöf und deren Dramenfassung von Jürgen Moos. Stellt der Narr zu Beginn die Frage, was denn einen König ausmache, so steht er am Ende konsequenterweise neben dem leeren Thron, hat das Stück doch seine These bestätigt: König sei der, der in sich selbst seinen persönlichen König gefunden habe.

Diese These macht der Narr dem König anhand der Geschichte eines Florentiners deutlich, der, verblendet durch den Drang, sich überall und allem gegenüber zu beweisen und damit Ruhm und Ehre zu ernten, erst einen langen Weg beschreiten muss, um das wirklich Wichtige in seinem Leben zu erkennen.

Die Handlung der Geschichte des Narren setzt ein bei der Hochzeit dieses Florentiners mit Francesca, die ihn liebt, was ihre Freundinnen überhaupt nicht verstehen können: Ist Francescas Auserwählter bei aller Anerkennung seiner Tapferkeit für sie doch nichts weiter als ein herzloser prahlerischer Raufbold. Auch Francescas Vater war nicht glücklich über die Wahl seiner Tochter und nimmt seinem Schwiegersohn das Versprechen ab, sie nicht daran zu hindern, sollte sie eines Tages wieder in ihr Elternhaus zurückkehren wollen. Der selbstsichere Raniero willigt ein, weil er es sich einfach nicht vorstellen kann, von seiner geliebten Frau verlassen zu werden.

Aus Unbedachtheit und Übermut setzt er in der Folge ihrer Liebe mächtig zu. So beweist er ihr beispielsweise seine Fertigkeit im Bogenschießen ausgerechnet daran, dass er ihre Wachtel aus dem Käfig fliegen lässt, um sie im Flug abzuschießen. Im Übereifer bezichtigt er Francescas Vater fälschlich des Betrugs. Als er schließlich noch einen hinkenden, seine Frau tief verehrenden Mann schmäht und verprügelt und dieser sich daraufhin erhängt, sieht Francesca ihre Liebe, die sie mit einem leuchtend hellen Stoff vergleicht, von dem immer mehr Teile abgeschnitten werden, so sehr in Gefahr, dass sie in ihr Vaterhaus zurückkehrt, um deren Überreste zu retten.

Raniero hält sein Versprechen, sie nicht gewaltsam zurückzuholen. Er beschließt indes auszuziehen, um sie durch in der Fremde erworbenen Ruhm und Ehre zurückzugewinnen. Im Dom gelobt er der Heiligen Jungfrau, den wertvollsten Beweis jeder seiner Heldentaten an ihrem Altar niederzulegen. Allein, alle diese Beweise bringen ihm Francesca nicht zurück. So beschließt er, am Kreuzzug ins Heilige Land teilzunehmen. Dort wird ihm aufgrund seiner Tapferkeit die Ehre zuteil, nach der Eroberung Jerusalems als Erster seine Kerze an der Flamme im Heiligen Grab entzünden zu dürfen.

Um die Flamme vor dem Erlöschen zu bewahren, muss er mit Räubern verhandeln, statt sie zu bekämpfen, er wird beraubt, verprügelt, verspottet, muss gegen Wind und Wetter kämpfen. In seinem Bemühen um die Rettung dieser Flamme beginnt er Francesca zu begreifen, die das Licht ihrer Liebe retten wollte. Mit letzter Kraft gelangt er schließlich nach Florenz, durch Zufall kommt ihm Francesca zu Hilfe, erkennt ihn, er will die Flamme in den Dom bringen, da löscht sie der Vater dessen, der sich seinetwegen erhängt hatte, aus Rache aus. Francesca aber kann ihren Raniero davon überzeugen, dass diese Rachetat bedeutungslos geworden ist, denn längst hat die brennende Kerze, die er so beharrlich trug, Ranieros innere Flamme entzündet.

Alle 16 Akteure des Abends trugen dazu bei, dieses Spiel lebendig und mitreißend zu gestalten, meisterlich agierten vor allem die Hauptpersonen, Raniero, Francesca und der weise Narr (alle Rollen bei jeder Aufführung in wechselnden Besetzungen, an diesem Abend Ilmarinen Conradt, Amélie Rieser und Franziskus Weiß). Auch die musikalische Einstimmung durch ein kleines Ensemble aus den Reihen der Schauspieler, angeführt von Ates Baydur, passte sich sehr gut in die historische Zeit der Geschichte ein, Kostüme und Requisiten waren einmal mehr von ausgesuchter Feinheit.

Einen riesigen Aufwand betrieb die Inszenierung mit dem Bühnenbild, das mit großen austauschbaren Prospektwänden, unterstützt durch etliche Stellwände und verbindende Aufbauten sowohl Innenräume als auch weite Landschaften abzubilden verstand. Anhaltender Beifall der zahlreichen Zuschauer belohnte die engagierte Truppe.