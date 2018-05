Dachsberg Trachtenkapelle feiert die Blasmusik und den Frühling

Die Trachtenkapelle Ibach-Wittenschwand feierte an zwei Tagen ihr großes Fest. Während das Frühlingsfest viel Zuspruch erlebte, kam wegen des regnerischen Wetters der Blasmusitag eher langsam in Schwung.

Dachsberg (kss) Die Trachtenkapelle Ibach-Wittenschwand hatte ihr zweitägiges Festprogramm zugunsten der Jubiläumsfeierlichkeiten in Urberg Ende Mai vorgezogen und gleichzeitig aus dem Zelt in die Dachsberghalle verlegt. Dazu eingeladen hatten die Musiker das „Zünftige Badische Frühlingsfest“, das am Samstag die Halle füllte und für eine ausgelassene Feststimmung sorgte. Der Sonntag begann traditionsgemäß mit dem Festgottesdienst, gefolgt vom Badischen Blasmusiktag.

Der Fassanstich von Bürgermeister Helmut Kaiser und dem neuen Vorsitzenden der Trachtenkapelle Ibach-Wittenschwand, Tobias Müller, zur Festeröffnung am Samstagabend klappte reibungslos. Professionell agierten die Beiden, im zünftigen Outfit angetreten, und vergeudeten nicht einen Tropfen Bier. Die Festband, die in der Region bestens bekannten „Albkracher“, sorgten mit ihren Hits für die richtige Stimmung, und am Ende konnte Tobias Müller mit diesem Abend zufrieden sein. „Ein paar mehr Leute hätten schon noch in die Halle gepasst“, meinte er am Sonntag, er betrachte aber dennoch den Vorabend als Erfolg.

Der Badische Blasmusiktag am Sonntag dagegen kam eher langsam in Schwung. Davon nicht beeindrucken ließen sich indes die aufspielenden Gastvereine, die mit Schwung und guter Laune den Badischen Blasmusiktag gestalteten. Den Anfang machte der Musikverein Bernau, der zum Frühschoppenkonzert aufspielte, gefolgt von den Musikvereinen Blasiwald, Unadingen und Oberhof, während die Gastgeber mit warmem Mittagessen, Vesper und einer reichhaltigen Kuchenauswahl für das leibliche Wohl ihrer Gäste sorgten.

Am Nachmittag bot Bürgermeister Kaiser im Rahmen der Eröffnung der Wandersaison eine Wanderung auf einer Teilstrecke des Schluchtensteigs von Ibach nach Wittenschwand und direkt zum Fest an, allein, das Wetter hatte nicht wirklich Einsehen mit den Wanderfreunden und bescherte zur Nässe noch einen nebelverhangenen Ausblick.