von Karin Steinebrunner

Direkt an das Festbankett am Freitagabend im Festzelt auf dem Waldsportplatz in Wolpadingen anlässlich der 100-Jahr-Feier der Trachtenkapelle Dachsberg schloss sich deren großer Showabend mit gut dreistündigem Programm an, eingeleitet durch den Einmarsch der Musiker mit zünftiger Marschmusik. In bewährter Manier, mit einem unerschöpflichen Vorrat an Witzen ausgestattet, führte Gerhard Kaiser durch das Programm, das mit einer rekordverdächtigen Anzahl an Soloauftritten gespickt war.

Am Ende des Jubiläumsabends der Trachtenkapelle Dachsberg eroberten die französischen Freunde aus St. Jean de Sixt tanzend die Bühne. | Bild: Karin Steinebrunner

Daneben gab es schmissige Polkas, einige Gesangseinlagen und in der zweiten Programmhälfte auch Ohrwürmer aus dem Popmusikbereich. Schon bei der musikalischen Umrahmung des offiziellen Festbanketts war die Stimmung im Zelt derart ausgelassen, dass bei passenden Titeln mitgeklatscht wurde. Am Ende tanzten die französischen Freunde aus St. Jean de Sixt begeistert vor der Bühne.

„Musik ist unser Leben“ sangen Lothar Behringer, Cindy Stelzer und Gerhard Behringer. Und tatsächlich schienen die Mitglieder der Trachtenkapelle in den vergangenen Wochen nichts als Musik gemacht zu haben, präsentierten sich doch sagenhafte 24 Musiker als Solisten, zwei davon sogar gleich zweimal. Den Anfang machten Markus Schlegel und Manuel Denz mit „Silberne Trompeten“. Markus Schlegel trat danach nochmals mit dem Solostück „Silberfäden“ vor das begeisterte Publikum, das lautstark nach einer Zugabe verlangte. Claudius Zipfel spielte zunächst mit Manfred Huber zusammen die „Fröhlichen Tenoristen“ und war später nochmals zusammen mit Reinhard Denz in den „Zwei Schlingeln“ zu hören.

Mehr als 50 Jahre Dirigentenerfahrung

Als Glanzlicht präsentierte die Trachtenkapelle Dachsberg mehr als 50 Jahre Dirigentenerfahrung innerhalb eines Abends. Neben Gerhard Behringer, der das Ensemble nun seit 20 Jahren leitet, griffen auch Josef Schlegel und Thomas Vogelbacher zum Taktstock. Schlegel, Dirigent von 1963 bis 1991 und bis heute auf seiner Tuba aktives Mitglied, dirigierte die „Fuchsgraben-Polka“, und der Saxophonist und heutige Vizedirigent Thomas Vogelbacher, der die Trachtenkapelle zwischen 1991 und 1999 leitete, führte zusammen mit den Musikern den Konzertmarsch „Salemonia“ auf.

Die fünf jungen Frauen des Flöten- und Klarinettenregisters präsentierten die „Dudelsack-Polka“, und auch aus den Reihen der Flügelhörner gab es gleich zwei Solobeiträge im Doppelpack, einmal das Duo „Das goldene Flügelhorn“, und dann das ebenfalls zweifach besetzte „S‘Flügelhorn im Rucksack“. Tenorhornist David Albiez präsentierte „David spielt auf“, die vier Posaunisten der Trachtenkapelle intonierten das fetzige „Playing Trombones“ und die vier Tubisten überzeugten mit „Let the Tuba Swing“. Mit dem Auftritt von Hardy, dem Rocker aus dem Zillertal, alias Gerhard Kaiser, begann dann endgültig der moderne Teil des Showabends, in dem Titel wie „Glory Halleluja“, „Du hast mich tausendmal belogen“ oder „Warum hast du nicht nein gesagt“ erklangen.

Musikalische Leckerbissen

Manuel Denz spielte auf seiner Trompete „Das Lied vom Tod“, und als dann Gerhard Kaiser als Andreas Gabalier das Zelt betrat und das Gesangstrio in Aktion setzte, gab es für die Freunde aus St. Jean de Sixt kein Halten mehr. Fröhlich ausgelassen tanzten sie vor und auf der Bühne mit. Nach den Dankesworten und der Polka „Musikantenfrauen“ spielte die Trachtenkapelle noch eine Zugabenrunde, zunächst im Publikum verteilt, schließlich am Bühnenrand. Und für diejenigen, deren Durchhaltevermögen nach fünf Stunden musikalischer Leckerbissen noch nicht erschöpft war, legte DJ Achim im Anschluss noch weitere Titel auf.