von Karin Steinebrunner

In Ruchenschwand auf dem alten Stollhof findet derzeit eine Workshopreihe zur sogenannten Permakultur statt. Gastgeber dieser Reihe ist die quasi als eine Art Stiftung angelegte Institution Futura II gGmbH von Andrea und Peter Kempkes. Das Ehepaar stellt das Gelände rund um ihren 400 Jahre alten Hof zur Verfügung. Die Teilnehmer sollen bis in den November hinein in sechs Modulen die Möglichkeit erhalten, neben dem Kennenlernen der Prinzipien des Konzeptes der Permakultur auch deren praktische Anwendung zu erproben. Joachim Schlageter, Permakulturdesigner und selbständiger Gärtnermeister, leitet die Teilnehmer an.

Nachhaltig und naturnah

Der Begriff Permakultur, abgeleitet von permanent, also dauerhaft, und agriculture, zu deutsch Landwirtschaft, bezeichnet ein System, das auf dauerhaft funktionierende nachhaltige und naturnahe Kreisläufe abzielt. Letztlich soll das Zusammenleben von Mensch, Tier und Natur so kombiniert werden, dass es unbegrenzt und mit lediglich minimalen Eingriffen im Gleichgewicht bleibt. Entwickelt wurde dieses Konzept Mitte der 70er Jahre von den Australiern Bill Mollison und David Holmgren als Gegenentwurf zur industrialisierten Landwirtschaft.

Selbstregulierungssystem

Da es gewisse Ähnlichkeiten zum in Europa bereits bekannten Biolandbau aufweist, vermittelt es weniger neue Techniken, sondern legt vielmehr den Fokus auf die Umsetzung eines Gesamtkonzepts unter Berücksichtigung der ethischen Dimension, will sagen, dass Sorge getragen wird zur Erde und zu den Menschen gleichermaßen und dass auf faires und gerechtes Handeln und Teilen geachtet wird unter Berücksichtigung der Endlichkeit von Ressourcen. „Unsere klassischen Systeme sind auf ständiges Wachstum ausgerichtet“, erklärt Joachim Schlageter, „das muss irgendwann unweigerlich zum Kollaps führen. Dem setzt die Permakultur ein aus der Natur abgeleitetes Selbstregulierungssystem entgegen“.

Eingriff braucht Planung

Beispielsweise könne man dieses Prinzip ganz einfach erkennen, wenn man beobachte, was im Frühjahr blühe, noch bevor die Erde durch das Laub der Bäume beschattet werde, und wie sich dieselbe Fläche im Lauf des Jahres wandle. Jeder Handgriff, so Schlageter, beinhaltet zugleich einen Eingriff und bedarf daher der Planung. Pflanze man etwa einen Baum, dann müsse man sein zukünftiges Größenwachstum berücksichtigen, sorge man für freie Sonneneinstrahlung von Süden her, dann würden sich unter Umständen auch die Pflanzmöglichkeiten verändern.

Hochrhein Wildbienen Lebensraum und Nahrung bieten: Das müssen Garten- und Balkonbesitzer wissen, um Insekten zu helfen Das könnte Sie auch interessieren

Entsprechend sind die Teilnehmer auch im konkreten Fall in Ruchenschwand aufgefordert, zunächst einmal die Gegebenheiten des Geländes zu erkunden. Hilfestellung bei der Planung soll ein Prinzipienkatalog geben, der beispielsweise die Einteilung in Zonen vorsieht, von solchen häufigster Betreuung in unmittelbarer Nähe zum Haus bis zu abgelegenen, die nahezu sich selbst überlassen bleiben. Die Workshopteilnehmer kommen sowohl aus der näheren Umgebung, als auch aus dem Raum Waldshut und Freiburg und sogar aus der Gegend um Frankfurt.