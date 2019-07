von Karin Steinebrunner

Bürgermeister Helmut Kaiser gab in der Ibacher Gemeinderatssitzung bekannt, dass die Überwachung der Abwasseranlagen keinerlei Beanstandungen ergeben hatte. Die wasserrechtliche Erlaubnis für die Anlagen läuft noch ein paar Jahre – Bedenkzeit für den Rat, ob sie zukünftig ertüchtigt werden sollten oder aber doch eine großräumigere Lösung ins Auge gefasst werden müsste.

Wasserversorgung

Im Bereich der Wasserversorgung wurde der Quellsammelbehälter Lindau erneuert, wobei eine Fertigbaulösung gewählt worden war. Der Behälter ist bereits voll im Einsatz, die Quelle verfügt über eine konstant gute Schüttung.

Allerdings muss nun das Gelände rund um den neuen Behälter wieder der Umgebung angepasst werden. Hierzu ist eine Aufschüttung samt Befestigung nötig. Der Rat entschied sich für die Anbringung von Bruchsteinwänden, das Angebot der Hierholzer Firma Behringer schien dafür mit gut 6000 Euro angemessen, der Auftrag wurde erteilt.

Um ein Bauvorhaben in der Schwyz zu ermöglichen, hatte der Gemeinderat im April die Aufstellung einer Außenbereichssatzung beschlossen. Bei der Offenlegung waren keine Anwohneranregungen eingegangen, die Anregungen seitens der Behörden konnten alle in den Satzungstext eingearbeitet werden.

Sie betreffen im Wesentlichen die Beachtung eventueller geologischer Besonderheiten, natur- und wasserschutzrechtliche Belange, die Einhaltung der Immissionsrichtwerte sowie die Anpassung an die Umgebungsbebauung. Die Satzung konnte damit beschlossen werden. Den Verlängerungsantrag zu einer seit drei Jahren genehmigten Bauvoranfrage in Unteribach genehmigte der Rat ebenfalls.

Kindergarten

Kaiser informierte über die Kuratoriumssitzung des Kindergartens vom 8. Juli, an der Markus Höfler und Sebastian Matt als neue beratende Mitglieder des Ibacher Gemeinderates beteiligt waren. Als neuer Vorsitzender war Dachsbergs Bürgermeister Stephan Bücheler gewählt worden, sein Stellvertreter ist Pfarrer Jan.

Der Kindergarten hat aktuell eine Regelgruppe, eine Gruppe mit erweiterten Öffnungszeiten sowie die neu eingerichtete Krippengruppe und ist in allen drei Gruppen gut ausgelastet. Das entspricht der tendenziell steigenden Kinderzahl, wobei sich die beiden stärksten Jahrgänge 2016/17 aktuell im Kindergartenalter befinden.

Die Tendenz bei der Einwohnerzahl von Ibach allerdings ist seit Jahren fallend, von 375 im Jahr 2013 auf aktuell 354. Eine Ferienbetreuung wird es in diesem Sommer mangels Nachfrage nicht geben, die moderate Beitragserhöhung von beispielsweise drei Euro in der Regelgruppe entspricht den behördlichen Vorgaben.

Förderungen

Die Förderzusage seitens des Ausgleichstocks begrüßte Kaiser, wenngleich der Antrag deutlich über der Förderung gelegen hatte. Zugesagt wurden 156 000 Euro, beantragt waren insgesamt 295 000 Euro, verteilt auf drei Maßnahmen in Oberibach, nämlich in den Bereichen Alpenblick mit Steigass, Hofrain sowie Hochrütte. Der offizielle Förderbescheid steht noch aus, weshalb noch unklar bleiben musste, welche Maßnahmen letztlich in der Förderung Berücksichtigung fanden.