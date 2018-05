Dachsberg Imker aus dem Raum Dachsberg, Albtal, Hotzenwald und der Schweiz machen sich ein Bild vom Zeidler

Fabian Dreher hält einen interessanten Vortrag am Bienenhaus im Goldenhof und gewährt einen direkten Einblick in den alten Berufsstand der Zeidler, der sehr angesehen war.

Eine ansehnliche Gruppe von Imkern aus dem Raum Dachsberg, Albtal, Hotzenwald und der angrenzenden Schweiz war der Einladung von Fabian Dreher gefolgt, der anhand seiner persönlichen Erfahrungen die Geschichte der Imkerei lebendig werden ließ und die Handhabung von Imkerkörben ebenso anschaulich erklärte, wie er den Imkerkollegen im Wald anerkennende Ausrufe entlockte angesichts seines Zeidlerbaumes.

„Die praktischen Bienenkisten, die wir heute benutzen, brauche ich nicht vorzustellen, die kennt ihr alle“, leitete Fabian Dreher seinen Vortrag am Bienenhaus im Goldenhof ein. Er habe im Inventar des Hofes aber auch eine ganze Reihe von Bienenkörben entdeckt und begonnen sie auszuprobieren. Die Vorsitzende des Bezirksimkervereins, Anita Böhler, stimmte ihm zu, die unterschiedlichen Bienenkörbe seien eine Wissenschaft für sich. Dreher erläuterte, er habe das Korbgeflecht zunächst zum Schutz mit einem Molke-Lehm-Kuhmist-Gemisch eingestrichen, sei aber aktuell zu reinem Kuhmist übergegangen, weil dieser weniger zu Rissbildung neige. Innen im Korb verwende er aufgrund ihrer Biegsamkeit Stöcke aus der Schneeballhecke.

Anhand eines vollen Korbes konnten die Imker sich beim Bienenhaus vom Erfolg der Bienenhaltung in Körben überzeugen, wenngleich Dreher einräumte, zwar sei die Fluglochbeobachtung bei Körben sehr schön möglich, die Honiggewinnung aber deutlich umständlicher als bei den Bienenkisten. In früherer Zeit hätten die Bauernhöfe Korb an Korb gereiht, um möglichst viele Völker zu beherbergen. In regelmäßigen Abständen sei dann eigens der Immenschneider gekommen und habe den Honig respektive das Wachs, das zeitweilig sogar begehrter gewesen sei als der Honig, ausgeschnitten.

Nach dieser ersten Station lud Dreher zu einer weiteren Zeitreise in die Vergangenheit ein. Nach einem ersten Versuch im Garten mit einem Baumstumpf hatte er sich daran gewagt, im Wald einen geeigneten Zeidlerbaum ausfindig zu machen und darin einen Bienenschwarm anzusiedeln. Er führte die Gruppe zu einer Kiefer, die er in luftiger Höhe mit einem Längsschlitz hinten am Stamm und einem Flugloch auf der Seite versehen und in diesem gesamten Bereich in mühevoller Kleinarbeit ausgehöhlt hatte.

Die Zeidler haben in ihrer Geschichte viele traditionelle Klettertechniken entwickelt, Dreher steigt vorerst noch über eine Leiter auf das am Baum angebrachte Podest, möchte aber in Zukunft durchaus auch solche Klettertechniken erproben. Inzwischen haben die Bienen bereits fleißig gearbeitet, wovon sich die Gruppenmitglieder durch einen Blick ins Bauminnere überzeugen konnten. Das Flugloch ist bei einem Zeidlerbaum immer oben, die Bienen lagern den Honig stets fluglochfern ein, weshalb er von unten her geerntet werden kann. Die traditionellen Zeidler ernteten rund ein Drittel des vorhandenen Honigs und ließen den Bienen das Übrige zum Leben.

Lange Zeit, so berichtete Dreher, lebte die Zeidlerei nur noch in ganz eng umgrenzten Gebieten Osteuropas weiter, während sie ursprünglich in ganz Europa weit verbreitet war. In Nürnberg beispielsweise gab es eine lebhafte Zeidlerszene, da für die Herstellung der Nürnberger Lebkuchen ständig Honig gebraucht wurde. Zeidler waren hoch angesehen und genossen besondere Berufsrechte, mancherorts durften nur Adlige und Zeidler überhaupt in den Wald. Anita Böhler merkte an, dass noch heute die höchste Auszeichnung des Landesverbands das Zeidlermännchen sei.