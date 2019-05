von Karin Steinebrunner

Zur Feier seines 70-jährigen Bestehens hatte der VdK-Ortsverband Dachsberg-Ibach in den Klosterweiherhof eingeladen. Die Vorsitzende Angelika Zipfel gab einen kurzen Rückblick auf die Geschichte der Ortsgruppe, wobei sie hervorhob, anfangs sei es ein schweres Unterfangen gewesen, Hilfe für die Kriegsopfer aufzubauen. Heute indes sei der Verband gefestigt und widme sich neuen Zielvorgaben.

Die Kreisvorsitzende Lucia van Kreuningen führte diese neue Ausrichtung noch weiter aus. Der Aufgabenbereich des VdK erstrecke sich heute auf die äußerst komplexen Problemstellungen im Bereich des Sozialrechts, denen sich auch oft junge Menschen mit Behinderung, chronisch Kranke oder Erwerbsgeminderte gegenübersähen.

Glücklicherweise verfüge der Kreis Waldshut seit 2015 über eine Servicestelle mit festen Rechtsreferenten, die stark nachgefragt werde. Dachsbergs Bürgermeister Stephan Bücheler, der seine Bürgermeisterkollegen entschuldigte, sprach auch in deren Namen seinen Dank aus für den tätigen Einsatz des VdK für soziale Gerechtigkeit, aber auch für ein Miteinander in ungezwungener Runde. Der Friedenszustand, in dem wir heute leben sei kein Selbstläufer, sondern müsse kontinuierlich gepflegt werden.

Kontinuität zeichnet Vorstand aus

Angelika Zipfel verwies mit bemerkenswerten Zahlen auf die Kontinuität in den eigenen Reihen. Sie selbst war seit 1984 Schriftführerin und wurde nach dem plötzlichen Tod der Vorsitzenden Elisabeth Fritz im Jahr 2007 zu deren Nachfolgerin gewählt. Wenige Tage vor Elisabeth Fritz war auch der langjährige Kassierer Hans Schmid gestorben, seine Nachfolgerin ist ebenfalls seit 2007 Gisela Berger.

Ottmar Zipfel war seit 1993 Beisitzer und ist seit 1998 stellvertretender Vorsitzender. Albert Liertz war ab 2009 Schriftführer und wurde 2018 aus Altersgründen von Monika Herr abgelöst. Manfred Berger ist seit 2007 Beisitzer, Klaus Hackmann seit 2004 Kassenprüfer, ebenso wie Rosmarie Hackmann, Margarethe Maier übernahm 2010 das Amt der Frauenbeauftragten und Rudolf Herr seit 2013 das des zweiten Beisitzers.

Ehrungen für verdiente Mitglieder

Auch einige Ehrungen langjähriger Mitglieder gab es. Vor Ort konnten aus St. Blasien für 50-jährige Mitgliedschaft mit dem großen Goldenen Treueabzeichen und Elisabeth Albiez aus Ibach für zehn Jahre mit dem Silbernen Treueabzeichen geehrt werden. Außerdem zehn Jahre dabei sind Annette und Thomas Winter sowie Beate Jarke. Für 25 Jahre bekommen das Goldene Treueabzeichen Heidi Herr sowie die heute in Heidelberg lebende Renate Grethler.

Als mit über 90 Jahren ältestes Mitglied, das nach wie vor regelmäßig bei den Versammlungen anwesend ist, erhielt Hedwig Köpfer einen Blumengruß.

Land soll Heimkosten wieder übernehmen

Ein Beispiel für das politische Engagement gab Klaus Hackmann, indem er dazu aufforderte, eine Unterschriftenliste zu unterzeichnen, die der VdK an die Landesregierung weiterreichen wird. Darin fordert er das Land auf, den in Heimkosten enthaltenen Investitionskostenbeitrag in Höhe von 580 Euro wieder zu übernehmen. Baden-Württemberg hat diese Hilfe 2010 gestrichen.

Hackmann meinte, bei den schier unbezahlbaren Heimkosten werde Pflegebedürftigkeit ohnehin zum Armutsrisiko, da sei es völlig unverständlich, weshalb ausgerechnet das reichste Bundesland auf Kosten der Pflegebedürftigen auch noch zusätzlich spare.