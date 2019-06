von Karin Steinebrunner

Rund 450 Musiker des Bezirks V des Blasmusikverbandes Hochrhein musizierten gemeinsam beim Bezirksmusiktag am Sonntag auf dem Waldsportplatz in Dachsberg-Wolpadingen. Eingeleitet wurde dieser Tag im Rahmen der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum der Trachtenkapelle Dachsberg mit einem feierlichen, von Pfarrer Jan zelebrierten und vom Kirchenchor Hierbach-Ibach umrahmten Festgottesdienst.

Danach begingen die beiden Partnergemeinden Dachsberg und St. Jean de Sixt ihr 25-jähriges Jubiläum, und der Musikverein Unteralpfen unterhielt die Gäste mit seinem Frühschoppenkonzert bis direkt vor dem Sternmarsch aller Bezirksvereine. Die Trachtenkapellen von Ibach-Wittenschwand und von Höchenschwand, die Musikvereine von Bernau und Menzenschwand, die Stadtmusik und Jugendkapelle St. Blasien im Verein mit dem Musikverein Albtal sowie die Trachtenkapelle Todtmoos waren oberhalb des Platzes angetreten, der Musikverein Urberg, die Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern, der Musikverein Bernau-Außertal und die Trachtenkapelle Häusern reihten sich beim Sternmarsch von unten her zwischen diese ein, und auch die französischen Freunde der Harmonie L‘Echo des Vallées beteiligten sich an diesem Aufmarsch sowie an dem anschließenden Gesamtchor aller Mitwirkenden. Diese intonierten, dirigiert von Bezirksdirigent Markus Looss, drei Stücke, darunter auch die eigens zum 100-jährigen Jubiläum komponierte neue Polka der Trachtenkapelle Dachsberg.

Deren Vorsitzender Josef Haselwander hatte die Kapellen beim Einmarsch vorgestellt, und der stellvertretende Bezirksvorsitzende des Bezirks V, Siegfried Mutter, begrüßte alle Aktiven. Er stellte fest, die Musikvereine bildeten einen festen Bestandteil des kirchlichen wie des weltlichen Lebens der Region, und mit ihrer Jung und Alt zusammenführenden Kameradschaft seien sie ein wesentliches Bindeglied der Generationen. Im Anschluss an den Gesamtchor präsentierten sich einige der Vereine noch im Rahmen der musikalischen Unterhaltung. Festausklang schließlich war dann am Montag mit dem Handwerkerhock, zu dem ab 18 Uhr die Trachtenkapelle Hartschwand-Rotzingen aufspielte und im Anschluss das Gamsbart-Trio.