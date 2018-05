Ibach Gemeinderat Ibach setzt Zeichen

Der Ibacher Gemeinderat votiert für den Beitritt zur Waldgenossenschaft Südschwarzwald. Die Ferienwelt Südschwarzwald wird ein Verein.

Sowohl Clemens Speicher als auch Bürgermeister Helmut Kaiser plädierten dafür, dass die Gemeinde Ibach mit ihrem Beitritt zur Waldgenossenschaft Südschwarzwald ein Zeichen setzen und sich zugleich ein Mitspracherecht sichern sollte. Damit hat der Gemeindewald zukünftig die Möglichkeit, die Waldgenossenschaft als Dienstleister bei allem, was mit dem Holzverkauf direkt zusammenhängt, in Anspruch zu nehmen. Davon unabhängig wird die Gemeinde Ibach ihre Mitgliedschaft bei der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Ibach-Todtmoos-Hotzenwald, die vorerst den Beitritt zur Genossenschaft aufschieben will, aufrecht erhalten.

Zur Vereinsgründung der Ferienwelt Südschwarzwald erklärte Kaiser, das Landratsamt habe diese zur Absicherung von Rechten und Pflichten angemahnt. Der bisher lockere Zusammenschluss solle aber durch die mit dem Verein verbundene verstärkte Strukturierung dennoch keine aufgesetzte Geschäftsführung bekommen, sondern sich weitgehend wie bisher mit Hilfe der Tourismus-Informationen vor Ort selbst verwalten und Entscheidungen gemeinschaftlich treffen. Die Vereinsgründung ermögliche den Ausbau des in den vergangenen fünf Jahren Geschaffenen. Christina Müller pflichtete Kaiser bei, dass beispielsweise Messeauftritte nur gemeinsam denkbar seien, eine Gemeinde allein könne das gar nicht finanzieren.

Skiclub kann Halle nutzen

Der Skiclub, so die Räte, darf die Ibacher Gemeindehalle dann nutzen, wenn die Dachsberghalle belegt und die Ibacher Halle selbst im Gegenzug frei ist. Dabei habe der Verein auf die Sauberkeit selbst zu achten und solle sich daran halten, dass Ballspiele in der Ibacher Halle nicht gestattet werden können.

Bürgermeister Helmut Kaiser gab in der Sitzung bekannt, dass aufgrund der vorzeitigen Kündigung der Fischereipacht der Rat die Neuverpachtung und Ausschreibung beschlossen hatte. Nun bestehe aber doch der Wunsch seitens des bisherigen Pächters, den Pachtvertrag ordnungsgemäß bis zum Ablauf beizubehalten.

Weiterhin informierte der Rathauschef, dass das Regierungspräsidium zur Beseitigung von Wanderhindernissen für die Gruppe in Ibach und Schwarzenbach frühere Umgehungskanäle in Unteribach und Lindau wieder reaktivieren will. Da diese aber einen Löschwasserteich sowie eine ebenfalls als Löschwasservorrat notwendige Stauung betreffen, hob der Rat übereinstimmend hervor, dass in diesem Fall die Sicherstellung ausreichender Löschwasservorräte Priorität haben müsse.