Dachsberg Freiburger Domsingknaben lassen die Hierbacher Kirche erklingen

Die Freiburger Domsingknaben geben in Hierbach ein Konzert. Große Sicherheit und Virtuosität überzeugen bei ihren Liedvorträgen.

Die Freiburger Domsingknaben gaben im Rahmen der von Illa Küllig ursprünglich in Ibach initiierten Konzertreihe in der gut gefüllten Hierbacher Kirche ein umjubeltes Gastspiel. Das 60-köpfige Ensemble, das unter der Leitung von Boris Böhmann und mit Petra Böhmann an der Orgel auf den Dachsberg gekommen war, glänzte mit seiner Fülle klarer, stimmgewaltiger Knabensoprane, die, von den Männerstimmen ideal ergänzt, den Kirchenraum in ein überragendes Klangvolumen tauchten.

Bereits im 13. Jahrhundert als Sängernachwuchs der Münstermusik nachgewiesen, bestehen die Domsingknaben derzeit aus rund 160 Knaben- und Männerstimmen. Konzertreisen führten sie bereits in viele Länder, ein besonderes Erlebnis war aber auch die Gottesdienstgestaltung im Rahmen des Papstbesuches in Freiburg im September 2011.

Feierlich zog der Chor mit einem gregorianischen Introitus ein und mit der Zugabe zog er wieder aus, wobei die Zuhörer die Gelegenheit hatten, jede einzelne Stimme, an sich vorbeiziehend, bewundern zu können. Im Altarraum angekommen, sangen die Sänger zunächst die Missa super „Qual donna“ von Orlando di Lasso mit ihrem salbungsvollen, wohlklingenden Kyrie, dem polyphonen Stimmengeflecht des Christe, dem jubilierenden Gloria, einem hymnischen, von hohen Stimmen geprägten Sanctus, einem hauchzarten Benedictus, und einem in imposanter Engführung der Einsätze vorgetragenen Agnus Dei. Erst nach ausgiebiger Einführung der einzelnen Stimmen hingegen, verdichtete sich der Satz von Josquin Desprez’ „Ave Maria virgo serena“, wobei das gesamte Stück seine hohe Durchhörbarkeit der unterschiedlichen Stimmcharaktere beibehielt.

Das hohe gegen das tiefe Register stellend, erklang im Anschluss Palestrinas „Tu es Petrus“, und mit diesem Werk wechselte der Chor das Jahrhundert. In der zweiten Programmhälfte erklang zunächst Anton Bruckners „Os justi“, in dem die hellen Knabensoprane ganz besonders beeindruckend ihre intensive Klanglichkeit unter Beweis stellen konnten, aber auch der gesamte Chor die Kunst feiner dynamischer Abstufungen gut zur Geltung brachte.

Seine faszinierende Sicherheit und Klangschönheit bewies der Chor in Mendelssohns achtstimmiger Motette „Denn er hat seinen Engeln befohlen“ sowie in dem nicht minder komplexen sechsstimmigen „Abendlied“ Josef Rheinbergers. Zum Abschluss sang das Ensemble, nach seinem rein a cappella vorgetragenen Programm, noch begleitet von der Orgel „Es ist Weite in Gott’s Gnade“ des britischen Musikers Maurice Bevan, wobei die Knabenstimmen begannen und sich über den reizvollen Wechsel von A-cappella-Teil und solistischem Orgelzwischenspiel hinweg der Satz immer mehr verdichtete bis zum machtvollen Tutti des fortissimo erklingenden hohen Schlussakkords.

Bereits zuvor hatte die Orgel als klangliche Abwechslung Bachs apart registriertes „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ sowie das zeitgenössische „Nun danket alle Gott“ des Belgiers Flor Peeters zu Gehör gebracht.