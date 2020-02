von Karin Steinebrunner

Eine durchweg positive Bilanz zog der Verein der Waldorfschule Dachsberg bei seiner Hauptversammlung. Der Zulauf zu Schule und Kindergärten ist ungebrochen hoch, weshalb eine Erweiterung der Räumlichkeiten ins Haus steht. Die Planung hierzu soll demnächst in Absprache mit der Gemeinde vorgestellt werden. Die Entwürfe für das Gesamtkonzept sind in Arbeit, Umsetzung und Zeitpunkt einzelner Bauabschnitte hingegen noch offen.

Mehr als 30 Neuanmeldungen

Die Berichte aus dem Kollegium ergaben eine sehr starke Unterstufe mit über 30 Neuanmeldungen für die neue erste Klasse. Eine Doppelklasse läuft zukünftig als Dritte und Vierte getrennt, für die Klasse Zwei besteht eine Warteliste. Die gute Besetzung des Kollegiums ermöglicht einen regen Austausch in der Unterstufenkonferenz. Brieffreundschaften stärken den sprachlichen Austausch mit Frankreich und England. In der Mittelstufe laufen interessante Projekte, etwa der Kohlenmeiler mit Karl Stoll oder eine Olympiade mit der Freien Waldorfschule im Freiburger Stadtteil Wiehre. Zum Sommer wird auch hier eine Klassenteilung in Siebte und Achte vollzogen werden.

Phase der Umstrukturierung

Die Oberstufe befindet sich gerade in einer Phase der Umstrukturierung, beispielsweise mit fächerübergreifendem Sprachunterricht, eingeteilt in Grund- und Leistungskurs. Die anstehenden Neuerungen zum Realschulabschluss werden noch abgewartet, im letzten Sommer absolvierte die Doppelklasse der Elften und Zwölften zusammen den Realschulabschluss. Die Kindergärten haben beide enorme Wartelisten. Der Kindergarten auf dem Goldenhof freut sich über die erhöhte finanzielle Förderung seitens der Gemeinde, der Kindergarten in Görwihl über die immer stärker zum Tragen kommende Integration ins Dorfleben, zum Beispiel beim Erntedankumzug oder beim Besuch der Chrutschlämpe zu Fasnacht im Kindergarten. Personell haben sich alle Kollegien in Schule und Kindergarten vergrößert. Die Besetzung des Vereinsvorstandes ist unverändert, die gute Zusammenarbeit wurde durch gemeinsame Mitarbeiterausflüge mit den Kollegien noch weiter gestärkt.