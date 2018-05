Dachsberg Ereignisreiche Hauptversammlung des Kirchenchors Hierbach-Ibach

Ursula Berger löst nach 47 Jahren Hermann Schäuble an der Spitze des Kirchenchors ab. Neuer Stellvertreter ist Martin Rüd. Doris und Bernhard Schäuble, zwei langjährige Sänger feiern goldene Hochzeit.

Dachsberg (kss) Eine ganz besondere Hauptversammlung hielt der Kirchenchor Hierbach-Ibach in diesem Jahr ab. Hermann Schäuble übergab nach 47 Jahren als Vorsitzender sein Amt an die jüngere Generation. Auch sein Vize Georg Albiez schloss sich mit Freuden an, nachdem auch für seinen Posten ein jüngeres Chormitglied gefunden war. Und das Ehepaar Doris und Bernhard Schäuble, beide ebenfalls beinahe 50 Jahre aktive Mitglieder des Kirchenchores, feierten im Rahmen der Versammlung goldene Hochzeit.

Die neue Führungstruppe des Kirchenchores setzt sich zusammen aus der Vorsitzenden Ursula Berger, dem Vize Martin Rüd sowie den beiden Wiedergewählten, Kassiererin Ingrid Kaiser und Schriftführerin Silvia Kaiser. Letztere konnte über ein terminreiches Jahr 2016 berichten, und Marietta Schäuble ergänzte ihre Ausführungen mit der Probenstatistik. Bei 42 Proben war der Probenbesuch von 73,7 Prozent im Vorjahr auf 78,5 Prozent angestiegen, wobei das Goldpaar besonders glänzte. Doris Schäuble war zu 100 Prozent anwesend, Ehemann Bernhard hatte lediglich einmal gefehlt. Gesungen hatte der Chor am 6. Januar in Hierbach, am 10. Januar im Dom in St. Blasien, am 25. März in Ibach und am 27. März wiederum in Hierbach. Am 10. April hatte ein Probentag in Vorbereitung des Muttertagskonzertes stattgefunden, das dann am 8. Mai zahlreiche Konzertbesucher in die Hierbacher Kirche gelockt hatte. Dort gestaltete der Kirchenchor sein Programm gemeinsam mit einem klassischen Trio sowie einer Gitarrengruppe. Der Erlös ging an die Sozialstation St. Blasien. Am 5. Juni gestaltete der Kirchenchor den Gottesdienst beim Ibacher Sommerfest mit, am 12.

Juni sang er wiederum im Dom. Am 17. Juli feierte er das Patrozinium in Hierbach mit anschließendem Hock und am 24. Juli umrahmte er das in Ibach, ebenso wie er den Gottesdienst im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten am Wolpadinger Sportplatz begleitete. Beim Erntedank sang er in Ibach, beim Herbstfest der Trachtenkapelle Dachsberg in der Dachsberghalle, er wirkte am 18. Dezember bei der Waldweihnacht in St. Blasien mit und gestaltete den Gottesdienst am 26. Dezember in Ibach. Anfang Oktober machte der Kirchenchor einen von Chorleiter Martin Angell organisierten Ausflug in dessen englische Heimatstadt Lewes. Dirigent Martin Angell lobte die Flexibilität des Chores, die sich vor allem im Konzertrepertoire zeige. Es werde sowohl in mehreren Sprachen gesungen als auch unter Beweis gestellt, dass die Sänger sich in unterschiedlichen Musikstilen zu Hause fühlen. Pfarrer Jan bedankte sich für die Selbständigkeit des Chores bei der Gottesdienstgestaltung. Als weitere Besonderheit dieser Chorgemeinschaft konnte Pfarrer Jan dem ehemaligen Ibacher Bürgermeister Artur Meiners, der bereits während seiner Amtszeit in den Chor eingetreten war, die Urkunde des Caecilienverbandes für 25 aktive Sängerjahre überreichen.