von Karin Steinebrunner

Eine Infoveranstaltung zum Plan der Gründung einer freien Schule boten am Samstagvormittag im Gemeinschaftsraum in Urberg die Spiel-, Theater- und Erlebnispädagogen Katharina Samson und Gert Poeg an. Ihre vorgestellte Initiative richtet sich an alle Kinder und Eltern, die sich eine an ihren Vorstellungen angelehnte „kreative“ Schule wünschen.

„Kreativ“ bedeutet, so könnte man die Ausführungen von Gert Poeg kurz zusammenfassen, aus der praktischen Arbeit heraus Neugierde auf Wissen entwickeln. An einem Beispiel erklärt er, was darunter zu verstehen ist. In der Einrichtung, in der er derzeit arbeitet, werde gerade viel umgebaut. Wenn er die Schüler dazu animiere beim Bauen mitzuhelfen, gebe es bei dieser Arbeit quasi die Theorie gleich mitgeliefert, etwa zu Kenntnis und Handhabung der verwendeten Materialien, es gebe aber auch immer wieder etwas zu messen, zu rechnen, zu konstruieren.

Talente des Einzelnen entdecken und fördern

Im Grunde gehe es darum, die Talente des Einzelnen zu entdecken und zu fördern. „Wer weiß, was er kann, der nimmt den Rest einfach ganz selbstverständlich mit“, meint Katharina Samson überzeugt. Das baue Leistungsdruck vor und helfe, bereits vorhandene Blockaden abzubauen. Wenn dann zum praktischen Tun die Theorie hinzutrete, bedeute das Einordnung, Bewusstwerdung und damit auch Stolz darauf, etwas begriffen zu haben, was wiederum die Zufriedenheit fördere und Mut mache, Probleme anzugehen statt sich vor ihnen zu fürchten. Jeder Schultag soll nach den Vorstellungen von Katharina Samson mit praktischem Tun verknüpft sein.

Sie wollten anderen Schulen keine Konkurrenz machen, sondern lediglich das Angebot erweitern, betont Poeg. Auch wollten sie keineswegs das Rad neu erfinden, schließlich hätten freie Schulen durchaus bereits eine jahrzehntelange Tradition, und im städtischen Umfeld wie beispielsweise in Freiburg bestünden mittlerweile für die Aufnahme an solchen Schulen lange Wartelisten. Die beiden Pädagogen indes halten gerade St. Blasien mit seinem schon bestehenden breiten Schulangebot und seiner reizvollen Umgebung für einen geradezu idealen Standort, um mit ihrem Konzept eine sinnvolle Ergänzung zu bieten.

Verhaltene Resonanz

Die Resonanz auf diese erste Infoveranstaltung war noch recht verhalten, aber das schreckt die Initiatoren nicht ab. Gemeinsam mit den Anwesenden wollen sie weiter für ihre Pläne werben. Die nächsten Schritte wären die Gründung eines Trägervereins, die Suche nach Räumlichkeiten und nach einer staatlich geprüften Lehrkraft. In wieweit das Konzept als Ganztagsschule ausgebaut werden wird und wann sich der Wunsch nach Aktivitäten auch gemeinsam mit Erwachsenen, etwa an Wochenenden, realisieren lassen wird, ist noch offen.

Aus jeden Fall wünschen sich Gert Poeg und Katharina Samson, die seit vielen Jahren hauptberuflich in der Kinder- und Erwachsenenbildung tätig sind und derzeit im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe Schulverweigerern wieder ins Schulsystem zurück helfen, weitreichende Kooperationen, beispielsweise mit Handwerksbetrieben oder Senioreneinrichtungen, um den Kindern möglichst viele Impulse mit auf ihren schulischen Werdegang zu geben.