Dachsberg Die anfallenden Käferholzbäume erhöhen den Einschlag im Gemeindewald Dachsberg

Der Plan für den Gemeindewald Dachsberg sieht für 2017 eine etwas geringere Einschlagsmenge vor. Der Holzmarkt ist weiterhin stabil.

Revierförster Stefan Mayer und Forstdirektor Johannes Stowasser berichteten dem Gemeinderat Dachsberg über die aktuelle Situation. Der Einschlag im Gemeindewald 2016 hatte der Gemeinde einen Überschuss von knapp 13 000 Euro beschert. Dabei war mit 327 Festmetern der Einschlag aufgrund einiger im Herbst angefallenen Käferholzbäume etwas größer als geplant. Daher sieht der Plan zum Ausgleich für 2017 mit 240 Festmetern eine etwas geringere Einschlagsmenge als die über 20 Jahre hinweg vorgesehenen 295 Festmeter pro Jahr vor. Mayer kalkuliert dafür Einnahmen von rund 12 000 Euro und somit einen Überschuss von knapp 9000 Euro, wobei er in die Berechnung eine Pflegemaßnahme am Baumlehrpfad einbezogen hat, die der Bauhof leisten wird. Bereits eingeschlagen wurden in diesem Jahr im Rahmen der Verkehrssicherung Bäume oberhalb des Klosterweihers.

Stowasser referierte kurz über drei Themenblöcke, nämlich die Käfersituation, den Holzmarkt sowie das Kartellverfahren. Nach der Trockenheit des Sommers 2016 konnte sich der Boden nur unvollständig regenerieren, das bedeutet, er ist derzeit weniger saugfähig als erwünscht. Sollte erneut eine längere Trockenphase einsetzen, ist daher verstärkt mit Borkenkäferbefall zu rechnen. Der Holzmarkt ist weiterhin recht stabil, die Preise für das Hauptsortiment haben sogar leicht angezogen, während in den Randsegmenten ein leichter Rückgang zu verzeichnen ist. Diese betreffen aber lediglich 15 bis 20 Prozent der normalen Holzernte.

In Sachen Kartellverfahren hob Stowasser hervor, dass die Trennung zwischen Staatswald und Privat- sowie Gemeindewald in Bezug auf den Holzverkauf weniger problematisch sein dürfte als die im aktuellen Gerichtsurteil geforderte Trennung bei der Beratung vor Ort im Wald. Gegen diesen Passus des Urteils will das Land vorgehen, da es, wie die Waldbesitzer und die Förster, der Meinung ist, dass die fachliche Tätigkeit im Wald nicht in erster Linie dem Wirtschaftswohl, sondern der Allgemeinheit zugutekam. Stowasser prognostizierte, dass die mit dem Urteil einhergehende personelle Umverteilung der schwierigste Punkt innerhalb dieses Streitfalls werden würde.

Gemeinderat Willy Büchele warf ein, das Land, das bisher mit der institutionellen Förderung anerkannt hatte, dass die Waldbesitzer den Wald für die Allgemeinheit zur Verfügung stellen, würde sich nun einem größeren Verwaltungsaufwand gegenüber sehen. Dieser müsse letztlich wiederum von der Allgemeinheit respektive den Waldbesitzern selbst getragen werden.