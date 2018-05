Dachsberg Die achte Klasse der Freien Waldorfschule zeigt ein Theaterstück um Glück oder Verantwortung

Die achte Klasse der Freien Waldorfschule Dachsberg überzeugt mit dem Stück „Katharina Knie“ von Carl Zuckmayer.

Ein Volksstück mit kritischem Hintergrund bietet das Achtklasse-Spiel der Freien Waldorfschule Dachsberg mit Carl Zuckmayers „Katharina Knie“. Das „Seiltänzerstück“, wie der Autor es doppeldeutig nannte, spielt Mitte der 1920er Jahre in einer pfälzischen Kleinstadt. Dem Wanderzirkus Knie geht es im Stück finanziell nicht gut. Die Inflation macht ihm zu schaffen, die Lustbarkeitssteuer, die eingezogen werden soll, ist reiner Hohn. Die Truppe sammelt noch schnell alle ohnehin dürftigen Wertgegenstände zusammen, bevor sie gepfändet werden können, sodass eine Zuckerzange als einzige „Beute“ übrig bleibt.

Da taucht plötzlich ein Kommissar auf, den Bauern Rothacker im Schlepptau, dem drei Säcke Hafer gestohlen wurden. Katharina, die Tochter des Zirkusdirektors Knie (Doppelbesetzung von Helena Appenzeller und Emilia Steiner), bekennt sich zu dem Diebstahl. Sie hat den Hafer als Futter für den der Truppe einzig noch verbliebenen Esel entwendet. Während der Bauer, als er den Grund des Diebstahls und dessen Verursacherin sieht, dem Zirkus den Hafer schenken will, ist der alte Knie tief betroffen vom Vergehen seiner einzigen Tochter.

Er straft sie durch Nichtbeachtung und verordnet seiner Truppe eine Extraprobe – von den Akteuren der Schule mit Jonglage und Einrad gekonnt in die Handlung eingebaut. In der Nacht bringt Katharina den Hafer heimlich zurück, am Morgen kommt der Bauer, der sie beobachtet hatte, mit Hafer, Melasse und Rüben und dem Vorschlag an Vater Knie, seine Tochter bei ihm in die Landwirtschaftslehre zu geben. Der Vater willigt ein und Katharina erklärt sich einverstanden. Zwischen dem Bauern und ihr bahnt sich eine Beziehung an. Die Truppe aber trauert.

Als der Zirkus nach einem Jahr wieder in der Stadt gastiert, steht es nicht besser um ihn, im Gegenteil. Die eher spärlichen Zirkusbesucher klatschen lustlos. Die Truppe sieht jedem Auftritt des alten Herrn auf dem Seil mit Sorge entgegen. Als Katharina in die Vorstellung kommt, um dem Vater zu erklären, dass sie den Bauern heiraten und mit ihm Kinder haben möchte, bitten die Zirkusleute sie, damit bis nach der Vorstellung zu warten, aus Angst, die Nachricht könnte ihn beim Auftritt ins Straucheln bringen.

Als der Vater sie sieht, missversteht er ihr Kommen und gibt der Truppe zur Feier ihrer Rückkehr Wein aus. Nachdem alle sich entfernt haben, streckt er sich auf einem Liegestuhl aus. Katharina setzt sich zu ihm und erklärt sich ihm. Erst danach merkt sie, dass ihr Vater tot ist. Nach der Beerdigung ist die Truppe verzweifelt, ohne Geld und ohne Führung. Da kommt auch noch der Kommissar und verlangt die Zahlung der ausstehenden Steuerschulden.

Plötzlich ertönt aus dem Wohnwagen der Knies für das Publikum hörbar Katharinas Stimme. Sie hat sich entschlossen, ihrer Verantwortung gerecht zu werden und das Traditionsunternehmen fortzuführen. Mit ihrem Verlobungsring zahlt sie den Kommissar aus und weist die Truppe an, wo ihr nächster gemeinsamer Spielort sein wird.

Auch diese Inszenierung im großen Saal der Freien Waldorfschule in Urberg glänzt wieder mit der gewohnten Sorgfalt. Bühnenbild, Kostüme, Maske, Musik, jedes Detail ist minutiös auf das Gesamtbild abgestimmt, und auch die Sprachgestaltung hatte bei dem ungewohnten Dialekt, der in diesem wiederum doch recht textintensiven Stück gefordert wird, sicherlich reichlich zu tun.

Auch die deutlich ausgespielten Kontraste zwischen der rauen Wirklichkeit und dem hehren künstlerischen Anspruch alter Zirkustradition sind gelungen. Zudem gibt es anrührende lyrische Momente, etwa zwischen Katharina und dem Bauern, vor allem aber, wenn Katharina sich auf die Trapezschaukel setzt, um sich selbst über ihre Zukunft klar zu werden.