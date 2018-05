Dachsberg Die Imker vom Bezirks-Imkerverein Albtal´spüren eine größere Akzeptanz der Biene als Bestäuber

Anita Böhler, die Vorsitzende des Bezirks-Imkervereins Albtal, sprach bei der Bezirksversammlung mahnende Worte und hatte auch gute Nachrichten. Frank Decker und Reiner Fallert erhalten Urkunden und Ehrennadeln in Bronze für zehnjährige Zugehörigkeit zum Landesverband.

Drei neue Mitglieder begrüßte die Vorsitzende des Bezirks-Imkervereins Albtal, Anita Böhler, bei der Bezirksversammlung in Dachsberg. 45 Mitglieder zählt der Verein aktuell, diese betreuen 247 Bienenvölker. Landesweit registrieren die Imker 8820 Mitglieder, die im Durchschnitt acht Völker gemeldet haben. Immerhin konnte Anita Böhler ein allgemeines Umdenken konstatieren bezüglich der Wertschätzung der Biene als Bestäuber von Kulturpflanzen.

Zu rund 80 Prozent nämlich ist beispielsweise der Bereich Obstbau auf die Bestäubungstätigkeit der Bienen angewiesen. Zudem beschere, so Böhler, die Biene als Honiglieferant der Region ein wertvolles regionales Nahrungsmittel. Anfang Juni 2016 machten die Bienen den Imkern durch deutliche Schwarmstimmung Arbeit, dafür konnte aber ein besonders guter Sommerhonig geerntet werden. Nachdem zum regulären Zeitpunkt kein Tannenhonig in Sicht gewesen war, begann ein möglicher Tannenhonigeintrag erst, als viele Imker ihre Völker bereits zur Überwinterung hergerichtet hatten und damit keine Ernte mehr vornehmen konnten. Glücklicherweise konnten die Bienen dann noch bis Ende Dezember fliegen, und die Winterverlustquote hielt sich offenbar gegenüber den Verlusten bei den tiefer gelegenen Standorten deutlich in Grenzen.

Anita Böhler konnte mit Frank Decker und Reiner Fallert zwei Imker mit Urkunde und Ehrennadel in Bronze für zehnjährige Zugehörigkeit zum Landesverband ehren. Heinz Baur wurde neben Reinhold Berger neu zum Kassenprüfer bestimmt. Anita Böhlers Ehemann, Hubert Mutter-Böhler, hat einen Flyer zusammengestellt mit allen für die Mitglieder des Bezirks-Imkervereins Albtal wichtigen Daten, der zukünftig aktualisiert mit dem Jahresprogramm im Zuge der Einladung zur Mitgliederversammlung verschickt werden soll. Dadurch hofft Anita Böhler auch auf etwas mehr Beteiligung der Mitglieder bei Veranstaltungen wie beispielsweise der Kreisversammlung, die am 2. April stattgefunden hatte.

Die alljährliche Waldbegehung ist am 29. Juni geplant. Der Bezirksverein plant zudem die Einrichtung eines Imkerstammtisches, der zwischen Mai und September jeweils am ersten Mittwoch im Monat im Klosterweiherhof in Dachsberg stattfinden soll, wobei jeder Termin unter einem bestimmten Motto stehen soll. Eine Fortbildungsveranstaltung zur Bekämpfung der Varroa-Milbe ist am 16. Juni am Lehrbienenstand in Bad Säckingen geplant. Außerdem möchte Anita Böhler Ende September oder Anfang Oktober einen Arzt aus Freiburg zu einem Vortrag über Heilung durch Produkte aus dem Bienenvolk einladen.

Böhler ermahnte die Mitglieder, sich bei geplanter Umstellung ihrer Völker in benachbarte Regionen zu deren Schutz vorab gründlich zu informieren und Gesundheitszeugnisse einzuholen, da es immer wieder aufgrund von im großen Stil nicht ordnungsgemäß umgestellter Völker in der Nachbarschaft zu Krankheiten gekommen sei und Sperrbezirke eingerichtet werden mussten. Sie appellierte auch an Gemeinden und Hobbygärtner, bunte Blumenstreifen mit bienenfreundlichen Saatgutmischungen anzulegen. Als Hilfe hierfür würde sie gerne solches Saatgut bestellen und unter den Mitgliedern zur eigenen Anwendung sowie zur Weitergabe verteilen.