Dachsberg Das mehrtägige Fest zum 175-jährigen Bestehen des Musikvereins Urberg zieht die Massen an

Der Musikverein Urberg feiert sein 175-jähriges Bestehen. Eine große Menge an Besuchern stürmt die Veranstaltung am Vatertag.

Der Musikverein Urberg feiert sein 175-jähriges Bestehen nicht nur mit einem riesenhaften fünftägigen Fest, das noch bis zum kommenden Montag läuft. Der Verein hatte sich zudem bereit erklärt, im Festzelt für die Angestellten und Pensionäre des Landratsamts Waldshut den Abschlusshock ihres Halbtagesausflugs nach Dachsberg und Ibach zu stemmen.

So vollzogen denn Landrat Martin Kistler und Bürgermeister Helmut Kaiser in Urberg mit dem Fassanstich am Mittwochabend im Anschluss an das vielfältige Ausflugsprogramm eine vorgezogene Fest-Eröffnung. Das schöne Wetter hatte rund 300 Teilnehmer des Landratsamtsausflugs auf die Schwarzwaldhöhen gelockt, die sich zwischen etlichen Angeboten entscheiden konnten. Der Landrat beispielsweise machte eine Wanderung vom Kohlhüttenplatz in Ibach nach Urberg und gestand, am liebsten hätte er jeweils ein Stündchen Pause an den herrlichen Aussichtspunkten eingelegt und ausgiebig die Himmelsliegen getestet.

Bürgermeister Helmut Kaiser meinte verschmitzt, man könne vermutlich immer noch seinen Heiligenschein sehen, denn er hatte eine Rundreise mit Besichtigung der Kirchen geführt. Eine Gruppe war zur Besichtigung auf dem Goldenhof in Urberg, eine auf dem Gefügelhof in Happingen und eine in Ibach auf dem Wachtbühlhof. Eine Gruppe führte ihr Weg zur Schnapsprobe nach Wolpadingen, andere hatten sich für die Führung im Bürstenmuseum, im Mineralienmuseum oder zum Steinschneiden an der Friedrich August-Grube eingetragen oder sich einer der geführten Wanderungen angeschlossen. Kein Wunder, dass sie allesamt die anschließende Bewirtung durch den Musikverein Urberg in vollen Zügen genossen.

Auch wenn das Bierfass nur für die reichte, die sich am schnellsten nach vorne trauten, während die Trachtenakapelle Ibach-Wittenschwand sogleich nach dem Fassanstich mit der musikalischen Unterhaltung der Gäste begann. Aber schließlich gab es auch noch das traditionelle Landratsviertele für alle.

Als hätten sie gerade diese Einstimmung gebraucht, konnten die Mitglieder des Musikvereins Urberg am Vatertag um die Mittagszeit gleich den nächsten Ansturm begrüßen. Die Reihe der Traktoren, die sich rund um das Rathaus in Wittenschwand versammelten, um zum Traktorentreffen nach Urberg zu fahren, wollte gar nicht mehr abreißen. Manch interessantes Gefährt war da zu sehen, die eine oder andere witzige Idee hatte ihren Auftritt, und auch einige Oldtimerautos hatten sich dazugesellt. Das musikalische Nachmittagsprogramm im Festzelt eröffneten die Gastgeber, gefolgt vom Musikverein Obermettingen. Schnell indes, herrschte auch auf dem Rathausplatz rege Volksfeststimmung, mittendrin noch eine Hochzeitsgesellschaft.