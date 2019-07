von Karin Steinebrunner

Der Gemeinderat Dachsberg hat eine Änderung des Bebauungsplans „Mühlehalden-Höhe“ im Ortsteil Schmalenberg eingeleitet, um die Baufenster aus dem Bereich eines kartierten Biotops wegzurücken. Mögliche dazu eingegangene Anregungen wurden nun geprüft und danach die neue Satzung beschlossen.

Die Zustimmung der Eigentümer lag bereits vor, Anregungen seitens der Bürger waren nicht eingegangen. Die Anregung des Landratsamts bezüglich einer nochmaligen weiteren Verschiebung des Baufensters wurde abgelehnt. Die Begründung: der geforderte Abstand sei bereits in den Richtlinien für das einzelne Bauvorhaben enthalten.

Eingearbeitet wurde hingegen der Hinweis zur Gewährleistung der Trennung von Trinkwasser- und Löschwasserversorgung. Auch der Vorschlag, den bisher nicht an die öffentliche Wasserleitung angeschlossenen Eigentümern einen solchen Anschluss anzubieten, soll umgesetzt werden.

Zur Kuratoriumssitzung des Kindergartens waren als neue Vertreter des Gemeinderats Katjana Weber und Christoph Schlegel eingeladen. In seinem Bericht darüber informierte Bürgermeister Stephan Bücheler, dass es mit der Einführung der Krippengruppe künftig nicht mehr nötig sein werde, wie bisher eine altersgemischte Gruppe anzubieten. Die Regelzahl für diese Gruppe könne daher auf 25 Kinder aufgestockt werden. Aufgrund der steigenden Kinderzahlen werde auch diese Gruppe, wie die bisherige Regelgruppe und die neue Krippengruppe, im Lauf des kommenden Kindergartenjahres ausgelastet sein. Als erfreulich sah der Gemeinderat auch die Entwicklung der Einwohnerzahl von 1386 im Jahr 2017 auf 1421 im Jahr 2018 an.

Sein Einvernehmen gab der Gemeinderat zu einem Antrag auf Umbau eines Ökonomiegebäudes in Außer-Urberg zu Wohnraum. Bürgermeister Bücheler kommentierte das Vorhaben mit dem Hinweis, Schaffung von Wohnraum ohne Grundstücksverbrauch sei schließlich in der heutigen Zeit im Grunde als Idealfall anzusehen.

Bezüglich der vom Ausgleichstock genehmigten Fördersumme von 400 000 Euro merkte Bücheler an, eigentlich seien 560 000 Euro beantragt gewesen, und zwar für zwei Maßnahmen in Wittenschwand, in der Rathaus- und der Kapellenstraße. Über mögliche Einsparungen, auch über etwaige Koordinationsmöglichkeiten mit Arbeiten im Rahmen des Breitbandausbaus, müsse nun nachgedacht werden.

Außerdem gab Bücheler bekannt, dass aufgrund einer Verkehrsschau im Bereich des Kindergartens in Wolpadingen zeitlich begrenzt geltende Tempo-30-Schilder aufgestellt wurden. Bei den Wiesenmeisterschaften des Naturparks Südschwarzwald waren Bernhard und Marius Maier aus Ruchenschwand für Artenreichtum auf Wiesen mit dem ersten Platz ausgezeichnet worden. Erfreulich sei auch der Anstieg der Übernachtungszahlen in der Gemeinde.

Die Ausschreibung 2020 für den seit nunmehr zehn Jahren angebotenen Dachsberg-Kalender soll in Kürze veröffentlicht werden. Auch über Art und Umfang des angekündigten Besuchs in der Partnergemeinde Saint Jean de Sixt sollen sich interessierte Bürger zeitnah verständigen.